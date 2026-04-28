Valve lanzará el nuevo Steam Controller el lunes 4 de mayo por 99 euros, aunque no llegará con la consola Steam Machine

Valve ha anunciado que su nuevo mando Steam Controller estará disponible el próximo lunes 4 de mayo por 99 euros, con lo que los usuarios podrán utilizarlo con cualquier dispositivo que ejecute Steam, aunque no llegará con la consola de sobremesa Steam Machine, de la que aún se desconocen los planes de lanzamiento.

La compañía de videojuegos presentó su nueva línea de 'hardware' en noviembre del pasado año, compuesta por tres nuevos dispositivos con los que anunció su regreso al mercado de las consolas de sobremesa. Es el caso de la consola Steam Machine, que se presentó como un ordenador compacto basado en SteamOS, así como del visor de realidad virtual Steam Frame y la segunda versión del mando Steam Controller.

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En el momento de presentación, indicó que sus nuevos dispositivos estarían disponibles a principios de 2026. Ahora, Valve ha confirmado la fecha y precio de lanzamiento del nuevo mando Steam Controller, que estará disponible el próximo lunes 4 de mayo a nivel global, aunque llegará sin la nueva consola Steam Machine.

La tecnológica ya adelantó en febrero que tendría que revisar su calendario de envíos y los precios de sus nuevos dispositivos de videojuegos, a causa de los problemas de escasez de memoria RAM y almacenamiento que está viviendo la industria tecnológica.

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Más tarde, Valve aseguró que mantendría sus previsiones de lanzamiento de los nuevos dispositivos de consola de sobremesa Steam Machine y el visor Steam Frame, reiterando que se pondrían a disposición de los usuarios durante este año, a pesar de la crisis de escasez de memoria.

Teniendo todo ello en cuenta, de entre todo el 'hardware' presentado, Valve ha decidido lanzar por el momento su nueva versión del mando inalámbrico Steam Controller, que estará disponible la próxima semana para su compra en España por 99 euros.

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Este mando integra todos los controles de la consola portátil Steam Deck en un solo mando inalámbrico. Es decir, tanto los 'joysticks', como los botones frontales, los de agarre y los gatillos, además de 'trackpads' para controles de ratón y giroscopio.

Así, aunque no se lanzará de la mano de la Steam Machine, el mando se podrá utilizar con todos los dispositivos que ejecuten Steam, permitiendo jugar en cualquier formato, ya sea un PC, una consola portátil o un 'smartphone'.

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Para conectar con cualquier dispositivo, el mando dispone del Steam Controller Puck, que es un transmisor inalámbrico que proporciona conexión rápida, pero también sirve como estación de carga magnética para el Steam Controller. Aunque también es compatible con conexión por Bluetooth o USB. En cuanto a su batería, es de 8,39 Wh, con lo que Valve asegura una autonomía de más de 35 horas de juego.

Se ha de tener en cuenta que el precio del mando varía según el país o región, a causa de los distintos costes de distribución y "condiciones de mercado". En Estados Unidos se ha lanzado por 99 dólares y en Reino Unido por 85 libras.

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En lo relativo a la consola Steam Machine y el visor Steam Frame, Valve a matizado que, por ahora, no tienen "ninguna actualización al respecto", aunque están "trabajando duro" y esperan tener noticias pronto, como ha compartido el ingeniero de 'software' de Valve, Pierre-Loup Griffais, en declaraciones a The Verge.