Temas del día de EFE Internacional del 28 de abril de 2026 (12:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - La posibilidad de negociación entre EE.UU e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra sigue abierta después de que el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunciase este lunes que era Estados Unidos el que había pedido negociar y Teherán lo estaba estudiando.

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- Cumbre de emergencia este martes de los países del Golfo para abordar la crisis provocada por la guerra en esa región y sus futuras relaciones con Irán tras los ataques a sus territorios y el bloqueo del estrecho de Ormuz. (Texto)

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- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defiende la continuidad del bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes. (Texto)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate sobre Oriente Medio enfocado en la cuestión palestina. (Foto) (Vídeo)

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ISRAEL PALESTINA

Gaza - Un niño de 9 años que se encontraba recogiendo leña de los escombros de casas destruidas en el sur de Gaza, cerca de la línea amarilla, murió este martes por fuego israelí, informaron a EFE fuentes sanitarias y testigos.

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TRUMP TIROTEO

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Washington - Los fiscales analizan nuevas pruebas y no descartan la presentación de cargos adicionales contra Cole Allen, acusado por el atentado contra contra el presidente de EE.UU., Donald Trump, antes de la audiencia prevista para el 30 de abril en el Tribunal de Distrito de Washington.

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EEUU R.UNIDO

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este lunes en la Casa Blanca a los reyes británicos, Carlos III y Camila, para tomar el té y posteriormente mostrarle la recién inaugurada y ampliada colmena de la residencia presidencial, en el primero de los cuatro días de su visita de Estado.

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- El rey Carlos III del Reino Unido pronuncia un discurso ante las dos Cámaras del Congreso de EE.UU., el primero de un monarca británico desde el de Isabel II en 1991. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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- Carlos III y Camila de Reino Unido participan en un banquete de estado ofrecido en la Casa Blanca por la pareja presidencial estadounidense, Donald y Melania Trump, con motivo de su visita de estado a EE.UU. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ESPAÑA LATINOAMÉRICA

Santo Domingo/Ciudad de México - El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, llegó este lunes a la República Dominicana, segunda parada de su gira latinoamericana, que le llevará después a México, donde acude días después de que los dos países simbolizaran la normalización de sus relaciones en Barcelona.

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EEUU PALANTIR

Nueva York - Tecnofascismo, parodia de 'Robocop', el Mal con mayúsculas... estas han sido algunas de las reacciones al manifiesto que publicó recientemente la empresa estadounidense Palantir, dedicada al software de defensa, y en el que propone un servicio militar obligatorio en EEUU, el rearme de Alemania y Japón y apela a que los ingenieros de Silicon Valley participen en la "defensa de la nación".

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EEUU ELECCIONES

Miami - El Congreso de Florida inicia una sesión extraordinaria para rediseñar, antes de los diez años reglamentarios los distritos electorales de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, una estrategia impulsada desde el año pasado por el presidente Donald Trump para favorecer a los republicanos y que ha sido replicada en otros estados, impulsada por ambos partidos.

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CUBA EEUU

La Habana - Aumentar la autonomía de los triciclos eléctricos aprovechando la energía fotovoltaica es el objetivo de un joven emprendedor cubano que instala paneles solares en esos vehículos, una alternativa a los de gasolina en medio de la grave crisis energética que vive la isla.

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BRASIL JUSTICIA

Brasilia - El Senado brasileño analiza la designación de Jorge Messias, actual abogado general del Estado y de confesión evangélica, para la Corte Suprema, en medio de las tensiones entre los poderes Judicial y Legislativo.

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PANAMÁ MEDICAMENTOS

Ciudad de Panamá - Las primeras compensaciones, de 25.000 dólares, para víctimas de un envenenamiento masivo en Panamá entre 2004 y 2006 con un jarabe producido por el seguro social, que dejó cientos de muertos, son insuficientes y desconocen la realidad de quienes sobreviven con graves secuelas, dijo a EFE un portavoz de una asociación de víctimas.

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UCRANIA GUERRA

Kiev - Rusia avanza en las regiones de Donetsk y Járkov y el Ejército ucraniano advierte de intentos rusos de ganar terreno en prácticamente todo el frente.

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- Un ataque ucraniano a la refinería de la ciudad portuaria rusa de Tuapsé, a orillas del mar Negro, generó hoy un incendio tras la caída de fragmentos de un dron que fue derribado, según informaron las autoridades locales. (Texto)

- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, cree que, aunque Rusia siga lanzando ataques híbridos contra países europeos, es poco probable que ponga directamente a prueba la defensa colectiva de la OTAN. (Texto) (Foto)

PAPELES EPSTEIN

Londres - La Cámara de los Comunes decide si el primer ministro británico, Keir Starmer, debe someterse a una nueva investigación parlamentaria sobre el escándalo en torno al exministro Peter Mandelson, destituido como jefe de la misión diplomática británica en Washington en 2025 tras salir a la luz sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

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MARADONA JUICIO

Buenos Aires - La expareja y una de las hermanas de Diego Armando Maradona protagonizan con sus respectivas declaraciones una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del futbolista argentino.

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AGENDA INFORMATIVA

América

- Brasilia.- BRASIL JUSTICIA - El Senado brasileño analiza la designación de Jorge Messias, actual abogado general del Estado y de confesión evangélica, para la Corte Suprema, en medio de las tensiones entre los poderes Judicial y Legislativo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La Habana - CUBA EEUU - Aumentar la autonomía de los triciclos eléctricos aprovechando la energía fotovoltaica es el objetivo de un joven emprendedor cubano que instala paneles solares en esos vehículos, una alternativa a los de gasolina en medio de la grave crisis energética que vive la isla. (Texto) (Foto) (Video)

- Río de Janeiro.- BRASIL AZÚCAR.- La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) divulga su primera proyección para la cosecha de caña de azúcar de 2026/2027 de Brasil, mayor productor y exportador mundial de azúcar y etanol. (Texto)

- Washington.- GM RESULTADOS.- General Motors (GM) da a conocer los resultados del primer trimestre del año, periodo en el que vendió 626.429 vehículos en EE.UU., su principal mercado, un 9,7 % menos que en 2025. (Texto)

- Miami.- EEUU PRENSA.- El periodista mexicoestadounidense Jorge Ramos considera que “es muy complicado” hacer periodismo en español en Estados Unidos en el segundo mandato del presidente Donald Trump, pero que es necesario hablar “con precisión” de la “crueldad” que padecen los inmigrantes, algo que ha logrado en su primer año como comunicador independiente. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Miami.- EEUU ELECCIONES.- Florida inicia una sesión extraordinaria para rediseñar los distritos electorales (Texto)

- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ AEROLÍNEAS.- La aerolínea panameña Copa Airlines firmará un acuerdo este martes con Boeing y General Electric, en lo que calificaron como "un anuncio relevante para la industria aeronáutica", sin aportar más detalles. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- Quito.- ECUADOR DESNUTRICIÓN.- Presentación oficial del estudio Seguridad alimentaria y desnutrición infantil en Ecuador, un espacio que visibiliza una problemática urgente y, a la vez, una oportunidad transformadora, una segunda oportunidad para miles de niñas y niños de entre 7 y 10 años en el país. Auditorio “Leónidas Proaño” – Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas)

- Nueva York.- ORIENTE MEDIO ONU.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate abierto sobre Oriente Medio enfocado en la cuestión palestina.

- Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El capo mexicano Vicente Carrillo Fuentes, "el Viceroy", preso en una cárcel de Nueva York desde febrero del año pasado tras ser acusado de narcotráfico por el gobierno de Estados Unidos, tiene su siguiente audiencia mientras negocia si se declara culpable. Courtroom 8D S of the Brooklyn Courthouse

Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA ESPAÑA.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo dominicano, Roberto Álvarez, como parte de su visita oficial a la República Dominicana. Sede de la Cancillería dominicana (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU R.UNIDO.- El rey Carlos III del Reino Unido pronuncia un discurso ante las dos cámaras del Congreso de EE.UU., el primero de un monarca británico desde el de Isabel II en 1991. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santa Marta.- TRANSICIÓN ENERGÉTICA.- Quinta jornada de la Primera Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, organizada por el Gobierno de Colombia, que busca construir una hoja de ruta para iniciar la eliminación progresiva de estos combustibles en países con alta dependencia económica de su explotación. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- RESERVA FEDERAL.- El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal inicia su reunión sobre política monetaria de dos días de duración. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY GOBIERNO.- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, encabeza un Consejo de Ministros en el que los integrantes de su gabinete recibirán el informe final del diálogo social llevado a cabo en el país sudamericano, un ámbito que buscó alcanzar acuerdos en diversos temas, entre ellos la jubilación de los trabajadores. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO MÚSICA.- La cantante mexicana Bratty lanza ‘HOSHI, su disco más “ambicioso y personal” que desea interpretar en escenarios de todo el mundo, incluido Japón, uno de los destinos que más le emocionan musicalmente (Texto) (Foto)

San Salvador - EL SALVADOR ALIMENTOS - Presentan este martes en San Salvador un recetario con platillos elaborados con productos hidrobiológicos, recolectados por mujeres pescadoras y productoras que son parte de proyectos de cooperación enfocados en la seguridad alimentaria y la nutrición. (Texto) (Foto) (Vídeo)

San Salvador.- EL SALVADOR ABORTO.- La mujeres que sufren emergencias obstétricas en El Salvador y que, bajo sospecha de aborto, son acusadas por la Fiscalía General de homicidio agravado se enfrentan a la amenaza de ser condenadas a la cadena perpetua tras una serie de reformas constitucionales y penales aprobadas por la Asamblea Legislativa. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA DEUDA.- El Tesoro de Argentina realiza una subasta de bonos y letras en el mercado doméstico con el objetivo de obtener financiación para hacer frente a vencimientos de deuda. (Texto)

Santiago.- CHILE INFLACIÓN.- El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 4,5 %. (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo), que tiene a la India como país invitado de honor. Centro de Exposiciones Corferias

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- Neoenergia, la filial brasileña de Iberdrola, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Sao Paulo.- VALE RESULTADOS.- El gigante minero Vale, uno de los mayores exportadores de mineral de hierro del mundo, presenta su balance financiero referente al primer trimestre de 2026. (Texto)

Europa

17:30h.- Berlín.- UCRANIA GUERRA.- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, los titulares de Finanzas y Economía, Larsk Klingbeil y Katherina Reiche, respectivamente, participan en una mesa redonda sobre el fortalecimiento de la cooperación germano-ucraniana en el ámbito de la industria de seguridad y defensa, en la que hablará también por videoconferencia el ministro ucraniano de Defensa, Mijailo Fedórov.

18:00h.- París.- AIRBUS RESULTADOS.- El grupo europeo Airbus presenta sus resultados del primer trimestre.

19:30h.- Madrid.- ESPAÑA IRÁN.- Coloquio organizado por el Club Siglo XXI con el embajador de Irán en España, Reza Zabib. (Texto)

20:00h.- Lisboa.- PORTUGAL APAGÓN.- Decenas de personas en Lisboa, así como en otras ciudades españolas como Madrid, Barcelona y Valencia, conmemoran el primer aniversario del apagón con un evento sin móviles en el que durante una hora tratarán de recrear el "sentimiento" del 28 de abril de 2025, cuando España y Portugal quedaron a oscuras durante gran parte del día. (Texto) (Foto) (Vídeo)

22:00h.- Pristina.- KOSOVO PRESIDENCIA.- En Kosovo vence en la medianoche del 28 al 29 de abril el plazo para elegir en el Parlamento un nuevo presidente de Kosovo. En caso de no lograr un acuerdo entre los partidos de la Cámara se convocarán elecciones legislativas anticipadas, que deberán celebrarse en un plazo de 45 días. (Texto)

París.- FRANCIA MUSEOS.- El museo Marmottan Monet de París realiza la primera exposición monográfica al pintor italiano Giovanni Segantini (1858-1899), conocido por sus obras sobre los paisajes alpinos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- El antiguo jefe del personal de la residencia oficial de Downing Street Morgan McSweeney comparece ante el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento británico en relación con la controvertida designación del exministro Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos.

Londres.- R.UNIDO GOBIERNO.- La Cámara de los Comunes decide en una votación si el primer ministro británico, Keir Starmer, debe someterse a una nueva investigación parlamentaria sobre el escándalo en torno al proceso de indagación de antecedentes de seguridad del exministro Peter Mandelson, destituido como jefe de la misión diplomática británica en Washington en septiembre de 2025 tras salir a la luz el alcance de sus vínculos con el pederasta convicto Jeffrey Epstein

Nicosia.- UE TRANSPORTE.- Los ministros de Transporte de la UE celebran en Nicosia una reunión informal. (Texto)

Andorra la Vella.- FRANCIA ANDORRA.- El presidente francés, Emmanuel Macron, realiza una visita oficial a Andorra, la segunda desde que llegó al Elíseo en 2017 en tanto que copríncipe del pequeño Estado pirenaico. (Vídeo)

Astaná.- KAZAJISTÁN RUSIA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavov, realiza una visita a Kazajistán. (Texto) (Foto)

Dubrovnik.- INICIATIVA TRES MARES.- La cumbre anual de la llamada Iniciativa de los Tres Mares (3SI) reúne en la ciudad croata de Dubrovnik a los líderes de 13 países del la región comprendida entre el Báltico, el Adriático y el mar Negro, así como a más de 1.200 empresarios, inversores y representantes de instituciones financieras.

La Haya.- CPI MALI.- La Corte Penal Internacional anuncia una decisión sobre reparaciones para las víctimas del yihadista maliense Al Hassan Ag Abdoul Aziz, condenado por varios crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos en Malí como miembro de Ansar al Din, grupo terrorista asociado con Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). (Texto)

Wiener Neustadt.- AUSTRA TERRORISMO SWIFT.- El Tribunal Regional de Wiener Neustadt abre el juicio por el presunto atentado terrorista frustrado contra el concierto de la cantante Taylor Swift en agosto de 2024 en Viena, cancelado por medidas de seguridad tras la detención de un supuesto terrorista. (Texto)

Helsinki.- FINLANDIA ESTONIA.- El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, se reúne con su homólogo estonio, Alar Karis, con quien trata la seguridad en la región del mar Báltico, la guerra de Rusia contra Ucrania, la situación en Oriente Medio y las relaciones transatlánticas. (Texto)

O.Medio

Jerusalén.- ISRAEL PALESTINA.- Este martes hay prevista una audiencia en un tribunal militar israelí para extender, de nuevo, la detención arbitraria del doctor gazatí Abu Safiya, detenido por Israel sin cargos ni juicio desde diciembre de 2024. (Texto)

Riad.- CONGRESO ENERGÍA WPC.- Tercera jornada en Riad de la 25 edición del Congreso Mundial de la Energía del WPC, un foro de discusión bianual sobre la industria del petróleo y gas en un ámbito mundial, que dura hasta el 30 de abril.

África

Johannesburgo.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Audiencia en el caso de nueve policías de Sudáfrica acusados de corrupción, extorsión y abuso de poder.

Meknés (Marruecos).- MARRUECOS AGRICULTURA.- Celebración de la 18 edición del Salón Internacional de Agricultura bajo el tema: "sostenibilidad de la producción animal y soberanía alimentaria" con Portugal como invitado de honor.

Asia

Tokio.- JAPÓN DESEMPLEO.- El Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de desempleo relativos al pasado marzo y a todo 2025. (Texto)

Seúl.- COREA DEL SUR JUSTICIA.- El tribunal dicta sentencia en el juicio de apelaciones del caso contra la ex primera dama Kim Keon-hee por manipulación de acciones y recepción de sobornos, en medio de la solicitud de la fiscalía por una sanción de 15 años de cárcel y una multa de 2.000 millones de wones, después de que, en primera instancia, fuera sentenciada a un año y ocho meses de prisión.

Pekín.- CHINA BÉLGICA.- El viceprimer ministro y titular de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, visita China del 27 de abril al 1 de mayo.

Pekín.- CHINA AUSTRALIA.- La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, visita China del 28 al 30 de abril.

Tokio.- JAPÓN TIPOS.- El gobernador del Banco de Japón (BoJ), da una rueda de prensa al término de la reunión de dos días del ente sobre política monetaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA ONU.- La Presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, visita la India para fortalecer la cooperación multilateral.

Redacción EFE Internacional

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