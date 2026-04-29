Agencias

Santander gana 5.455 millones hasta marzo, un 60,3% más gracias a la plusvalía de Polonia

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El Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 5.455 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 60,3% en comparación con el mismo periodo de 2025, aunque estas cifras tienen en cuenta el impacto de la plusvalía por la venta de Polonia.

Según se desprende del informe trimestral de resultados que ha publicado este miércoles el banco, el banco ha registrado un impacto positivo de 1.895 millones de euros por la venta de Santander Bank Polska. Si se excluye ese impacto, el resultado de las operaciones continuadas fue de 3.779 millones de euros, un 12,3% por encima que un año antes.

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Los ingresos totales del banco entre enero y marzo fueron de 15.140 millones de euros, un 3,8% más, con unos ingreso por intereses netos de 11.019 millones, un 3,7% más.

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