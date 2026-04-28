Nuevos registros en Minneapolis en el marco de la investigación por fraude vinculada a la diáspora somalí

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha confirmado este martes que se han llevado a cabo órdenes de registro en la ciudad de Minneapolis, ubicada en el estado de Minnesota, en el marco de las investigaciones sobre un esquema de fraude que salpica a negocios vinculados a la diáspora somalí.

"La rama de investigación del Departamento, en cooperación con socios que se dedican a cumplir con la aplicación de la leyes, ejecutó órdenes de registro en Minneapolis relacionadas con el fraude rampante de dólares de los contribuyentes estadounidenses", ha indicado en un mensaje difundido en redes sociales.

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Por su parte, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se ha hecho eco de las operaciones llevadas a cabo por las autoridades y ha afirmado que el Departamento de Justicia "será implacable" con los "estafadores", allá donde "se estén escondiendo".

Un portavoz del Departamento de Justicia ha detallado a Europa Press que se han ejecutado a lo largo de la mañana un total de 22 órdenes de registro. Entre los lugares afectados estaría una guardería que apareció en uno de los vídeos que circularon en redes sociales sobre la trama, según ha informado Fox News.

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Esto se produce después de que las autoridades abrieran una investigación en 2021 por una presunta red de esquemas fraudulentos, muchos de ellos vinculados a la diáspora somalí de Minnesota, por el que cientos de individuos se enriquecieron al establecer empresas que facturaron a agencias federales por millones de dólares en distintos servicios sociales que nunca fueron proporcionados.

El fiscal federal Joe Thomspon cuantificó que la cantidad total de fondos federales desviados podría superar los 9.000 millones de dólares (7.700 millones de euros). Estos servicios estarían destinados a la distribución de comida en colegios, así como a brindar servicios a niños autistas o atención médica a beneficiarios vulnerables de Medicaid, entre otros.

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La trama cobró protagonismo después de que Vance se hiciese eco de un vídeo publicado en YouTube por un conocido influencer ultraconservador que denunció que una decena de guarderías no prestaban ningún servicio en Minnesota, que estaban vacías, y que sus propietarios se estaban embolsando el dinero de los contribuyentes.

El Departamento del Tesoro también investiga si parte del dinero podría haber sido desviado al grupo terrorista Al Shabaab en medio de las críticas de los demócratas ante las presiones y los discursos del odio contra la comunidad somalí, especialmente después de que el presidente Donald Trump haya aprovechado estos casos para reforzar su narrativa antimigratoria.

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