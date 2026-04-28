Las barreras a la exportación de minerales críticos se han multiplicado por cinco desde 2009, según OCDE

Las restricciones a la exportación de materias primas críticas como el litio, el grafito, el cobalto, el níquel o el tungsteno, esenciales para las transiciones energética y digital, así como para las capacidades de defensa, se han quintuplicado desde 2009, alcanzando un máximo histórico, según un estudio elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En su análisis de la evolución de las barreras a la exportación de estos materiales críticos entre 2009 y 2024, el 'think tank' de las economías avanzadas destaca que, si bien la tasa de crecimiento de las nuevas restricciones se desaceleró del 3,4% en 2023 al 0,6% en 2024, las barreras han aumentado de forma constante en los últimos 15 años y cada vez un mayor número de países, especialmente en África y Asia, introdujeron nuevas limitaciones.

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De tal modo, la proporción de importaciones de minerales críticos sujetas a al menos una restricción aumentó a nivel mundial del 12,4% en el periodo 2009-2011 al 16% en el periodo 2022-2024, siendo el cobalto (67%), el manganeso (66%), el grafito natural (47%) y los elementos de tierras raras (45%) los más afectados.

En 2024, las materias primas que experimentaron los mayores aumentos en las restricciones a la exportación fueron el tantalio, el litio, el estaño, el manganeso, el níquel, el cobalto y varios metales no ferrosos minoritarios, como el vanadio y el niobio.

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En cuanto al tipo de restricciones a la exportación adoptadas, los impuestos a la exportación y los requisitos de licencia fueron los que más contribuyeron al aumento del conjunto mundial de restricciones a la exportación entre 2009 y 2024. Asimismo, también fueron los dos tipos de restricciones más utilizados en 2024, lo que concuerda con el hecho de que, según las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), las restricciones cuantitativas a la exportación están generalmente prohibidas, mientras que los impuestos a la exportación y los requisitos de licencia se permiten bajo ciertas condiciones.

Durante el período analizado (2009-2024), India (18,5%), China (16,6%), Argentina (5,6%), Vietnam (5,1%) y Burundi (4,4%) fueron los cinco primeros países por el número de nuevas restricciones a la exportación introducidas, representando en conjunto más de la mitad de todas las medidas implementadas durante este período.

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Dentro de la OCDE, la UE y Japón experimentaron reducciones en su exposición durante el periodo de observación, aunque la exposición de Japón se mantiene por encima del promedio mundial, con un 18,4% de sus importaciones de CRM sujetas a restricciones a la exportación. Otros miembros de la OCDE con una exposición superior al promedio mundial son el Reino Unido (22,7%) y Corea (21,8%).

"Los países de todo el mundo dependen del acceso fiable a materias primas esenciales para el crecimiento económico, la innovación y la seguridad energética", declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, durante la presentación del informe en el Foro de Minerales Críticos de la OCDE, celebrado en Estambul.

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"Las restricciones a la exportación pueden aumentar la vulnerabilidad de las cadenas de suministro altamente concentradas al limitar los volúmenes de exportación y elevar los precios", advirtió el australiano, para quien mejorar la transparencia de estas medidas es fundamental para promover mercados más abiertos y diversificados para los minerales críticos, incentivar la inversión necesaria para aumentar la producción y fomentar alianzas mutuamente beneficiosas con los países productores.