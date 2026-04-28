Suiza archiva el proceso por corrupción de la hija del expresidente uzbeco Islam Karímov

Ginebra, 28 abr (EFE).- El Tribunal Penal Federal de Suiza decidió este martes archivar el proceso por presuntos delitos de corrupción contra Gulnara Karímova, hija del expresidente uzbeco Islam Karímov, un día después de la apertura del juicio, debido a la imposibilidad de continuar el procedimiento.

El tribunal, con sede en Bellinzona, alegó que Karímova no puede abandonar su país antes de que prescriban los delitos, ya que cumple en Uzbekistán una pena de prisión hasta diciembre de 2028, fecha en la que ya se habrá sobrepasado el plazo para una hipotética condena en el país europeo, según indicó la agencia de noticias suiza ATS.

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Karímova, quien llegó a ser jefa de la misión de su país ante la ONU en Ginebra y también embajadora en España, estaba acusada ante la Justicia suiza de blanqueo de capitales, administración desleal, corrupción y liderazgo de una organización criminal.

El archivo del caso es sólo parcial, ya que se mantiene el proceso por blanqueo de capitales contra el banco privado Lombard Odier y un gestor de patrimonios de la entidad.

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El tribunal también decidirá al término del caso si confiscar o liberar fondos de Karimova en Suiza por valor de cientos de millones de euros.

La uzbeca era investigada por la Fiscalía suiza tras haber abierto entre 2005 y 2012, a través de varios testaferros, más de una treintena de cuentas bancarias en entidades financieras en varios países, entre ellos Suiza, en las que hubo una serie de transferencias con el propósito de ocultar el origen ilícito de cantidades millonarias.

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La acusada ocupó diversos cargos públicos durante el régimen de su padre, quien durante 25 años dirigió el país hasta su muerte en 2016, pero su hija ya había caído en desgracia en 2013.

Se iniciaron entonces procesos contra ella por corrupción que concluyeron con la condena a 13 años de prisión que actualmente cumple en una cárcel de Tashkent, la capital uzbeca. EFE

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