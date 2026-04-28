Cinco universidades de la ciudad firman un protocolo para impulsar el Centenario de la Exposición del 29

Cinco universidades con presencia en Sevilla han firmado este martes un acuerdo de colaboración en apoyo al Centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, que tiene como objetivo "promover iniciativas que contribuyan a la conmemoración del Centenario de 1929".

Según ha informado el Consistorio en una nota, en el acuerdo han participado la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas; el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva; el rector de la Fundación Universidad Loyola Andalucía, Fabio Gómez-Estern; el rector de la Universidad CEU Fernando III, José Alberto Parejo; y el rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García. Asimismo, ha estado presente el comisario Sevilla 2029, Julio Cuesta.

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Este es uno de lo más de 40 protocolos cuya firma está prevista en los próximos meses, en aras de consolidar el proyecto. En este sentido, Vargas ha señalado que "la firma de este Protocolo de Intenciones con el Ayuntamiento de Sevilla expresa una voluntad compartida de colaboración institucional para impulsar iniciativas culturales, académicas y sociales vinculadas a Sevilla 2029".

Por su parte, Oliva ha detallado que "la Universidad Pablo de Olavide se suma a Sevilla 2029 para aportar conocimiento, investigación y transferencia universitaria a una conmemoración orientada a revisar, difundir y proyectar el legado histórico, cultural y patrimonial de la Exposición Iberoamericana de 1929".

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Desde la Universidad Loyola, Gómez-Estern ha explicado que esta efeméride "representa una oportunidad única para reflexionar sobre los lazos históricos, culturales y sociales que nos unen con los países de Iberoamérica".

Por su parte, García ha puesto al servicio del proyecto "todo el potencial del Grupo La Rábida, que compartimos con las principales instituciones educativas de Iberoamérica".

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"Es especialmente significativo que las cinco universidades de Sevilla estemos hoy unidas en este hito. Sumamos capacidades, talento y visión, y demostramos que juntos crecemos más y mejor al servicio de la ciudad. Las universidades somos uno de los grandes motores dinamizadores de Sevilla", ha concluido por su parte Parejo.

En el acto, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado la relevancia del acuerdo, así como la "imagen de unidad" encontrar a las cinco instituciones "trabajando juntas por Sevilla".

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