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Keiko Fujimori dice que gobiernos "antifujimoristas" no han hecho "casi nada" en 25 años

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Lima, 27 abr (EFE).- La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori, en campaña con miras a la segunda vuelta en junio, afirmó este lunes que los gobiernos "antifujimoristas" que ha tenido el Perú en los últimos 25 años no han hecho "casi nada" por atender las necesidades de los pobladores, tras visitar una zona populosa del distrito de Carabayllo, al norte de Lima.

La postulante derechista de Fuerza Popular pidió a los pobladores "una oportunidad" y que le ayuden a transmitir su mensaje "boca a boca".

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"Tenemos que recuperar el orden porque matan a mototaxistas, a los transportistas, a los bodegueros y nadie hace nada. Esta impunidad tiene que acabar", expresó en referencia a la inseguridad ciudadana.

La hija y heredera política del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) afirmó que quiere gobernar como lo hizo su padre, "en la cancha, caminando y escuchando, pero sobre todo cumpliendo con la palabra".

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"Veo con mucha indignación que han pasado 25 años de gobiernos antifujimoristas, con tantos recursos que tenemos, y lamentablemente, han hecho casi nada", afirmó la también exparlamentaria.

Con el cómputo del 96,05 % de los votos, Fujimori tiene el 17,07 % con 2.755.601 votos, seguida por el candidato izquierdista Roberto Sánchez con 12,04 % y 1.943.617 votos, mientras que el ultraderechista Rafael López Aliaga se mantiene tercero con 11,89 % y 1.920.932 votos.

Fujimori reanudó este lunes sus actividades de campaña, a la expectativa de que las autoridades electorales confirmen a mediados de mayo quién será el postulante con el que se enfrente en la segunda vuelta presidencial el próximo 7 de junio.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya ha contabilizado un total de 89.107 actas de las elecciones y solo quedan por procesar 3.659 de estas, que han sido enviadas a los jurados electorales para ser revisadas por distintas observaciones en la suma de votos u otros detalles. EFE

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