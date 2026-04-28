Casi 15.000 personas en situación de exclusión consiguieron un empleo en 2025 con la ayuda de Cáritas

Un total de 14.639 personas en situación de exclusión de las 65.560 que participaron en alguno de los programas de empleo de Cáritas Española en 2025 consiguieron un trabajo, lo que supone una tasa de inserción del 22,33%, dos puntos porcentuales más que el año anterior, según el informe de Economía Solidaria 2025, presentado por Cáritas Española en la sede de Formació i Treball Empresa de Inserción de Cáritas Barcelona.

"A través de sus programas de Economía Solidaria, Cáritas quiere ser testimonio de que hay otra forma de gestionar los asuntos económicos, que es posible poner el cuidado de la vida en el centro a la hora de producir, comercializar, financiar y consumir. Por ello, apuesta y defiende el empleo digno, la economía social, el comercio justo, las finanzas éticas y el consumo responsable", ha señalado la coordinadora del equipo de Economía Solidaria de Cáritas Española, Ana Heras.

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En cuanto al perfil de las personas que participaron a lo largo de 2025 en los distintos programas de empleo de Cáritas, se mantuvo similar a años anteriores: la mayoría son mujeres (64%), de más de 45 años (40%), sin estudios o con estudios mínimos (32%) o secundarios (30%). El número de personas procedentes de países no comunitarios fue superior a las nacionales (58%).

Además, el informe revela que, durante 2025, Cáritas destinó 157,3 millones de euros a sus iniciativas de economía solidaria una cifra récord que representa un aumento del 8,63% respecto al año anterior (12,5 millones de euros más). De ese total, 40,4 millones de euros se invirtieron en itinerarios de inserción sociolaboral, que incluyen orientación laboral, intermediación con empresas y formación.

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Según el documento, la economía social concentró en 2025 la mayoría de los fondos invertidos, con más de 116 millones de euros. Además, destaca que Cáritas se ha consolidado en la última década como "una de las mayores promotoras de empresas de inserción" del país, con 3.158 puestos de trabajo y 271 líneas de negocio.

Estas actividades -vinculadas al reciclaje textil y de excedentes alimentarios, la gestión ambiental y de residuos, la limpieza, el transporte, la mensajería o la restauración- alcanzaron en 2025 una facturación total de 92,2 millones de euros.

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El proyecto Maná es la última iniciativa en incorporarse al ecosistema de economía social de Cáritas. Financiado por Fondo Social Europeo, su objetivo es transferir a otras Cáritas diocesanas la experiencia de éxito desarrollada por Formació i Treball en la utilización de alimentos recuperados para generar empleo inclusivo en el sector de la hostelería.

Desde su sede central en Barcelona, principal núcleo operativo del programa, se recuperaron en 2025 más de 250.000 kilos de alimentos que fueron transformados en productos destinados a restauración, catering y servicios de comida a domicilio. Actualmente, los alimentos recuperados representan en torno al 20% de la materia prima utilizada en las distintas elaboraciones.

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"La mayor dificultad del proyecto es de tipo logístico, ya que desconocemos con antelación qué alimentos recibiremos por donación por lo que cada día debemos equilibrar lo que llega con las necesidades de nuestras líneas de distribución para garantizar el máximo aprovechamiento alimentario", ha explicado la codirectora de Formació i Treball, Marina Arnau.

"Es necesario avanzar hacia un acceso a la alimentación basado en los derechos, que permita escoger, comprar y cocinar como hace cualquiera, con una clara perspectiva comunitaria. Maná es un ejemplo de un modelo más humano, digno y transformador", ha puntualizado el director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala.

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Durante su primer año de desarrollo, el proyecto ha avanzado en la creación de un kit de transferencia que facilitará su implementación en otros territorios. En esta fase inicial, las Cáritas diocesana de Bilbao y Albacete ya han puesto en marcha proyectos para comenzar a incorporar el aprovechamiento alimentario en sus líneas de restauración. El programa cuenta además con la colaboración de 15 empresas donantes.

Por otro lado, el informe destaca que las acciones de comercio justo desarrolladas en 21 Cáritas diocesanas supusieron en 2025 una facturación total de 626.438 euros, un 76% de todo lo invertido. Esta red cuenta con 41 puntos de venta repartidos por toda España.

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