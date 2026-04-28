La china CATL cae 9 % ante venta de acciones por 5.000 millones de dólares para renovables

Shanghái (China), 28 abr (EFE).- El mayor fabricante de baterías para vehículos eléctricos del mundo, el chino Contemporary Amperex Technology (CATL), caía hoy más de un 9 % en bolsa tras anunciar una colocación privada de acciones por 5.000 millones de dólares para ampliar sus negocios de renovables ante el alza del crudo por Irán.

Concretamente, los títulos llegaron a marcar una bajada del 9,11 % en los primeros compases de la sesión bursátil en Hong Kong, aunque había moderado ese descenso hasta un 7,55 % poco después de las 11:00 hora local (03:00 GMT).

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En la vecina Shenzhen, donde también cotiza, la bajada fue mucho más moderada, de hasta un 2,73 %.

La compañía remitió esta misma mañana un comunicado a ese parqué en el que confirmó la emisión de unos 62,4 millones de acciones -equivalente al 28,6 % de las cotizadas en Hong Kong o al 1,4 % de su flotación total, incluyendo las negociadas en Shenzhen- a un precio unitario de 628,2 dólares hongkoneses (80,2 dólares, 68,4 euros), un descuento del 6,93 % frente al último cierre.

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La venta reportará en total unos 39.190 millones de dólares hongkoneses (5.002 millones de dólares, 4.269 millones de euros) a CATL, que los destinará a la construcción de proyectos globales de renovables, a estructurar sus negocios para lograr cero emisiones de carbono o a inversión en investigación y desarrollo (I+D).

El plan general es "acelerar la implementación de la estrategia global de 'carbono cero' y prestar apoyo al desarrollo sostenible a largo plazo", apunta el documento.

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La tecnológica, con sede en Ningde (sureste), busca "aprovechar las oportunidades brindadas por la transición energética" para "seguir consolidando" su posición de liderazgo dentro del sector, en el cual se ha beneficiado del "alto crecimiento del sector global de las renovables y la cada vez más rápida tendencia hacia la electrificación a nivel mundial".

La iniciativa se produce en un momento en de renovado interés por las tecnologías 'verdes' lideradas por China, como paneles solares o vehículos eléctricos, que han disparado sus ventas ante el impacto del encarecimiento del petróleo y el gas a cuenta de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán, también contra otros países de la región.

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El conflicto se tradujo en un bloqueo 'de facto' del estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz pasaba un 20 % del petróleo y el gas consumidos a nivel mundial, con los países asiáticos viéndose especialmente afectados.

Concretamente, las exportaciones combinadas desde China de productos para energía solar -paneles solares, celdas u obleas de silicio-, baterías y coches eléctricos se dispararon un 70 % interanual en marzo y un 38 % tan solo en comparación con el mes anterior. EFE

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