Tres senadores republicanos proponen la construcción del salón de baile reclamado por Trump

Un grupo de senadores republicanos liderado por Lindsey Graham ha anunciado este lunes su decisión de impulsar un proyecto de ley para financiar la construcción de un gran salón de baile de más de 8.300 metros cuadrados en la Casa Blanca como el defendido por el presidente estadounidense, Donald Trump, alegando que es "necesario" a la luz del intento de un hombre armado de irrumpir en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este sábado.

"Es necesario un espacio de reuniones seguro dentro de los terrenos de la Casa Blanca que permita a la gente hacer lo que hicieron en el hotel Hilton. Estoy convencido de que si hubiera habido un salón de baile presidencial junto a la Casa Blanca, el hombre jamás habría entrado", ha afirmado Graham en alusión al tirador detenido, en una rueda de prensa recogida por el portal de noticias The Hill.

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El veterano republicano, que fue elegido por primera vez a la Cámara de Representantes en 1994, ha justificado la propuesta alegando que "es muy difícil reunir a varias personas importantes en un mismo lugar a menos que sea un sitio extremadamente seguro. Vivimos tiempos inusuales". "Llevo aquí un tiempo y nunca había sentido la amenaza que existe hoy", ha aseverado.

A este respecto, el senador por Carolina del Sur, uno de los aliados más cercanos de Trump en el Congreso, ha apelado también a la insistencia del inquilino de la Casa Blanca por la construcción del salón de baile, apuntando que incide en ella "siempre, todo el tiempo". De hecho, ha alegado que habló con Trump sobre la propuesta el domingo y que la Casa Blanca la apoya.

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De este modo, el congresista republicano ha anunciado junto a sus pares Katie Britt (Alabama) y Eric Schmitt (Missouri) un proyecto de ley como el reclamado por Trump una especie de sala de recepción acorazada de 8.200 metros cuadrados, cuyo coste sería asumido, de acuerdo al mandatario, por mecenas suyos como la adinerada familia Adelson y grandes tecnológicas como Google o Amazon. Sin embargo, el juez de distrito federal Richard Leon volvió a frenar su construcción hace semana y media, y acusó a la Administración de intentar regatear los dictámenes que había emitido previamente en contra del proyecto.

En cambio, Graham y sus aliados sostienen que el coste de su propuesta se sufragaría con las tarifas de entrada a los parques nacionales y los aranceles aduaneros, y que el proyecto de ley autorizaría la construcción de infraestructura relacionada con la seguridad nacional bajo el salón de baile, incluyendo un anexo para el Servicio Secreto.

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"Debajo habrá mucho equipamiento militar. Habrá un anexo del Servicio Secreto y lo financiaremos compensando los aranceles aduaneros", ha explicado, en concreto, Schmitt, que ha agregado que "se pueden usar donaciones privadas, pero creo que deberían destinarse a comprar vajilla fina y cosas por el estilo".

La propuesta podría suponer un giro en el enfrentamiento entre la Casa Blanca y el grupo cuya demanda ha paralizado el megalómano proyecto de Trump, la Fundación Nacional para la Conservación del Patrimonio Histórico, cuya línea argumental apela de manera fundamental a que la construcción del salón de baile "requiere legalmente la aprobación del Congreso, que la Administración podría solicitar en cualquier momento", tal y como ha recordado este mismo lunes la presidenta y directora ejecutiva de la organización, Carol Quillen.

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