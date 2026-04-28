El Congreso vota hoy la prórroga de alquileres con una mayoría absoluta (PP, Vox y Junts) en contra

El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes, 28 de abril, el decreto ley que incluye la prórroga automática de los alquileres que vencen 2026 y 2027, una norma que no cuenta con suficientes apoyos para su aprobación ante el rechazo expresado por el PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta.

Además de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la norma recoge una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda.

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La ley está en vigor desde su aprobación en Consejo de Ministros y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esto es el 20 de marzo, y los ministros y diputados de Sumar han venido llamando a los inquilinos para que pidan a sus caseros la prórroga automática de los alquileres.

Sin embargo, como todo decreto ley tiene que someterse a una votación definitiva en el Congreso para su convalidación o derogación en un plazo de treinta días según lo establecido en la Constitución.

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BUSTINDUY PIDE CESIONES A JUNTS PARA SALVAR EL DECRETO

El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha venido mostrándose optimista en la aprobación definitiva del decreto. De hecho, ha llegado a instar al PSOE a dar a Junts el IVA franquiciado a los autónomos y bonificaciones a caseros para que los convergentes apoyen el decreto.

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Sin embargo, el PP, Vox y Junts llevan semanas avisando de que ni tan siquiera han negociado con Sumar y, por ende, votarán en contra del texto.

En concreto, Vox dijo que votaría en contra del texto desde el primer momento, y también el PP está en el 'no' pues, según la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, las medidas que plantea Sumar "no funcionan" para paliar la crisis de vivienda, en incluso contribuyen a empeorar el panorama.

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EL PP DENUNCIA LA "NEFASTA" POLÍTICA DE VIVIENDA

Muñoz también ha reprochado este lunes desde el Congreso que el problema de la vivienda lo ha causado el Gobierno de Pedro Sánchez.

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"El problema está hoy mucho más enquistado que cuando él llegó y, por lo tanto, quien tiene que hacer autocrítica es el Gobierno de Sánchez y su nefasta política de vivienda", ha aseverado.

En lo que respecta a Junts, la formación catalana desde el primer momento dijo que no contemplaba apoyar el texto y la situación se agravó cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusó a los de Carles Puigdemont de ser "clasistas y racistas".

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Esto provocó que el líder independentista anunciara la ruptura de relaciones con el partido minoritario del Ejecutivo, lo que alejó más si cabe la posibilidad de apoyar un decreto que los independentistas siempre han rechazado.