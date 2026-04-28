Bruselas avisa de que el presupuesto europeo obligará a elegir prioridades y defiende más flexibilidad

La Comisión Europea ha avisado este martes de que el próximo presupuesto europeo para el periodo 2028-2034 obligará a "decidir entre distintas opciones" y ha defendido reforzar la "flexibilidad" del marco financiero, al considerar que será clave para adaptar el gasto a las necesidades de la Unión en los próximos años.

"Alcanzar a tiempo un acuerdo sobre el marco financiero plurianual (MFF, por sus siglas en inglés) es hoy más importante que nunca. Por definición, el MFF es un ancla de previsibilidad. Aporta certeza en un mundo incierto. Pero, precisamente porque el entorno es cada vez más inestable, también necesitamos incorporar un cierto grado de flexibilidad", ha señalado el comisario de Presupuesto, Piotr Serafin durante el debate en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

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En su intervención, ha subrayado que la propuesta de Bruselas busca reforzar ámbitos como la competitividad, la seguridad o el papel global de la Unión, al tiempo que mantiene el apoyo a políticas tradicionales como la cohesión y la política agrícola, si bien ha advertido de la necesidad de ajustar las prioridades al nivel de recursos disponibles ante la presión presupuestaria de los países.

"Seamos sinceros, no nos podemos permitir todo. Los Estados miembro también tienen presión presupuestaria. Por eso hay que decidir entre distintas opciones. Opciones que hay que seleccionar responsablemente, para casar la ambición con los recursos", ha añadido.

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Así, ha sostenido que el equilibrio entre ambición y recursos pasa por avanzar en nuevas fuentes de financiación para la Unión, para lo que ha pedido el respaldo de la Eurocámara, al tiempo que ha recalcado el compromiso del Ejecutivo comunitario como "mediador honesto" entre el Parlamento Europeo y el Consejo (Estados) para facilitar las negociaciones.

Asimismo, ha defendido los planes nacionales y regionales incluidos en la propuesta de la Comisión, al considerar que permitirán a los Estados miembro "utilizar los recursos escasos de mejor manera", frente a las críticas expresadas por parte de la Eurocámara, que alerta de posibles riesgos para la transparencia y la dimensión europea del gasto.

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EL PARLAMENTO PIDE MÁS AMBICIÓN

El Parlamento insiste en la necesidad de dotar al próximo presupuesto de mayor ambición --con un aumento de en torno al 10% frente al planteamiento de Bruselas-- para responder a los retos del bloque y apunta a reforzar tanto las nuevas prioridades como la seguridad, la competitividad o la innovación, como las políticas tradicionales, entre ellas la agricultura y la cohesión, que consideran pilares de la solidaridad europea.

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"La Unión necesita medios más adecuados para responder colectivamente a un entorno geopolítico, económico y social que está cambiando rápidamente", ha señalado la ponente del informe con el que la Eurocámara fijará este martes su posición negociadora, la socialista portuguesa Carla Tavares, quien ha reclamado nuevas fuentes de ingresos para evitar recortes en programas clave y garantizar el pago de la deuda derivada de 'Next Generation' sin reducir el apoyo a los beneficiarios.

En la misma línea se ha pronunciado la también socialista Sandra Gómez, quien ha defendido la creación de una "cesta ambiciosa" de nuevos recursos propios que permita recaudar al menos 60.000 millones de euros para financiar las nuevas prioridades y afrontar el pago de la deuda sin recortes, apostando al mimso tiempo por avanzar en medidas como la fiscalidad digital, los gravámenes al juego online o a los criptoactivos.

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Por su parte, la eurodiputada 'popular' Isabel Benjumea ha rechazado trasladar al futuro presupuesto el modelo de los fondos de recuperación y ha advertido contra una posible "nacionalización" de las políticas europeas, al tiempo que ha defendido mantener la financiación de la política agrícola, de cohesión y pesquera, así como reforzar la inversión en defensa, competitividad e innovación y simplificar la gestión para reducir la carga burocrática.

Desde la izquierda, sin embargo, Estrella Galán ha criticado lo que considera "un presupuesto de guerra", que pretende "cambiar cohesión social por tanques y drones". Un enfoque que, a su juicio, pone en riesgo las políticas sociales, por lo que ha reclamado proteger y dotar adecuadamente el Fondo Social Europeo para hacer frente a problemas como la pobreza o la crisis de la vivienda.

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A su vez, la eurodiputada de los Verdes Diana Riba también ha cuestionado que la propuesta de Bruselas debilite las políticas sociales y el apoyo al sector agrario, al tiempo que ha criticado que el modelo planteado reduzca el papel de las regiones y del ámbito local en el diseño y gestión de los fondos europeos.

CIFRAS EN JUNIO PARA INTENTAR UN ACUERDO EN DICIEMBRE

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El debate en Estrasburgo precede a la votación con la que el Parlamento Europeo definirá su mandato para las negociaciones, paso previo al inicio de las conversaciones con los Estados miembro, que siguen divididos sobre el tamaño y las prioridades del futuro marco financiero.

Unas diferencias que ya quedaron patentes en la reciente cumbre informal celebrada en Nicosia (Chipre), donde países como Alemania y Países Bajos rechazaron aumentar las cuentas más allá de la propuesta de la Comisión, frente a otros como España, que defienden mayor ambición para responder a las nuevas prioridades del bloque.

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En la que fue la primera discusión al máximo nivel político desde que Bruselas presentara su iniciativa --que fija un techo de gasto del 1,26%--, los líderes mantuvieron el objetivo de cerrar un acuerdo antes de final de año, si bien evidenciaron la distancia entre quienes apuestan por reforzar los recursos de la UE para afrontar retos como la seguridad o la competitividad y quienes reclaman ajustar el gasto al nivel disponible.

Con todo, la reunión concluyó con el compromiso del presidente de Chipre y de la presidencia de turno del Consejo de la UE, Nikos Christodoulides, de presentar en la cumbre formal de junio una contrapropuesta con cifras concretas que sirva de base para las negociaciones.