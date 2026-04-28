Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 28 abr (10.00 GMT)

Madrid, 28 abr (EFE).-

Chaman (Pakistán).- Las tensiones entre Afganistán y Pakistán repuntan después de que el Gobierno talibán denunciara un bombardeo paquistaní contra una universidad, dejando al menos seis fallecidos, un ataque que Pakistán niega haber llevado a cabo cuando se cumplen dos meses desde el inicio de la "guerra abierta" entre ambos países.

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Calcuta (India).- Funcionarios electorales indios recogieron este martes las máquinas de votación electrónica de un centro de distribución del Gobierno antes de la fase final de las elecciones de Bengala Occidental que tendrá lugar el 29 de abril.

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Madrid.- La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos varones por el envío internacional de un juguete donde habían escondido droga. Uno de ellos se encargó de comprar el juguete y el otro de realizar el envío. En total fueron incautadas 5000 pastillas de MDMS y 800g de sustancia pulverulenta, alcanzando un valor en el mercado ilícito de 80.000 euros.

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Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, anunció este lunes la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, identificado por autoridades estadounidenses como uno de los dirigentes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y por quien se ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares.

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Zambales (Filipinas).- Filipinas y Estados Unidos realizaron este martes unos ejercicios militares que forman parte de las maniobras anuales Balikatan en una base de la Armada filipina situada en la provincia de Zambales.

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Seúl.- Un tribunal surcoreano elevó este martes a cuatro años de prisión la pena impuesta a la ex primera dama Kim Keon-hee, frente al año y ocho meses a los que fue condenada anteriormente, por manipular acciones y aceptar sobornos por parte de la controvertida Iglesia de la Unificación.

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Srinagar (India).- Srinagar acoge este martes una marcha por la unidad y un maratón para concienciar sobre el abuso de drogas, organizados por el Departamento de Educación Física y Deportes bajo los auspicios de la Nasha Mukt Bharat Abhiyan (India libre de drogas).

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Santander (España).- La ayuda a víctimas de trata, personas refugiadas y otros ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad centra el trabajo de la marca de moda "Berris", que participa en la pasarela Moda Norte, que traslada esta semana el trabajo de diseñadores del norte español.

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Antioquia (Colombia).- El heredero multimillonario indio Anant Ambani ofreció al Gobierno colombiano llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de rescate de fauna en el oeste de la India, después de que Bogotá autorizara la eutanasia para controlar a esta especie invasora introducida en el país por el narcotraficante Pablo Escobar.

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Tokio.- El Banco de Japón (BoJ) mantuvo este martes los tipos de interés de referencia a corto plazo en el 0,75 %, al tiempo que evaluó a la baja las expectativas de crecimiento del país asiático por el aumento de los precios del petróleo crudo, debido a la guerra en Irán.

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Karachi (Pakistán).- La Bolsa de Pakistán registró su segunda jornada consecutiva de caídas, ya que el índice KSE-100 perdió más de 1.000 puntos en las primeras horas de negociación, en un contexto marcado por la cautela de los inversores tras la subida del tipo de interés oficial al 11,50 % por parte del Banco Estatal, en medio de tensiones geopolíticas y preocupaciones por la inflación.

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Cannes (Francia).- La cocreadora y guionista de la serie española 'Yo siempre a veces', Marta Bassols -nominada al gran premio del festival Canneseries- afirmó a EFE que su trama, sobre una mujer que se embaraza con un hombre que acaba de conocer, "tiene bastante" de su maternidad.

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rmg/EFE

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