Agencias

Detenido un hombre de 89 años acusado de herir a cinco personas durante un tiroteo en el centro de Atenas

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Las fuerzas de seguridad de Grecia han detenido este martes a un hombre de 89 años acusado de ser el principal sospechoso del tiroteo que ha tenido lugar horas antes en el centro de Atenas y que se ha saldado con cinco heridos que han tenido que ser hospitalizados.

La detención ha tenido lugar en la ciudad de Patras, situada en la costa occidental y a unos 210 kilómetros de la capital griega, según informaciones recogidas por la cadena de televisión ERT. El sospechoso se encontraba en un hotel cercano a la estación de autobuses y entre sus posesiones había un arma.

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Fuentes médicas apuntan a que los cinco heridos se encuentran estables, si bien de momento se desconoce el motivo del tiroteo --que ha tenido lugar frente a una oficina de la Seguridad Social y una sede judicial-- aunque un familiar del sospechoso ha indicado que podría estar relacionado con la imposibilidad de cobrar la pensión.

Las autoridades griegas informacion previamente de la puesta en marcha de una operación policial para dar con el supuesto autor del tiroteo, que había abandonado el centro de la ciudad tras el ataque. El incidente provocó que ambos edificios fueran evacuados y acordonados.

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