Otty Patiño dice que los grupos armados colombianos revelan su "mala voluntad" tras ataque

Lisboa, 27 abr (EFE).- El consejero comisionado para la Paz de Colombia, Otty Patiño, consideró este lunes que los grupos detrás de los atentados que en las últimas semanas han azotado el departamento colombiano del Cauca (suroeste) solo demuestran su "mala voluntad" y aseguró que el Gobierno sigue dispuesto a una negociación de paz con ellos "a la menor señal" que muestren.

Patiño, presente en Lisboa para participar en una conferencia sobre los procesos de paz en Colombia e invitar al Ejecutivo portugués a involucrarse, dijo en declaraciones a EFE que el Cauca es una región "muy compleja", donde conviven muchos grupos ilegales que no están sentados en la mesa de negociación.

El más reciente de los atentados en Colombia tuvo lugar el sábado, cuando un cilindro cargado con explosivos detonado por presuntos disidentes de las FARC en la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca (suroeste), causó veinte muertos, todos ellos civiles.

Ese atentado se enmarca en un recrudecimiento de la violencia en el Cauca y el vecino Valle del Cauca, dos de las regiones más golpeadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Indicó que se trata de "un tema policial, militar, un tema de justicia" y que "allí se ha creado una situación de mayor violencia sin que se avizore una paz posible en los territorios".

Sin embargo, agregó que "a la menor señal que ellos (los grupos armados) tengan de querer participar en unos diálogos" de paz, ahí estará el Gobierno, aunque "hasta ahora no han dado esas señales y, por el contrario, han reiterado su mala voluntad de continuar en el ejercicio de la violencia".

Patiño se mostró optimista sobre el proceso de "paz total" que inició el Gobierno del presidente Gustavo Petro hace cuatro años y resaltó que siguen activas negociaciones con diez grupos armados en los que se está "avanzando".

El proyecto de "paz total" se encuentra "en una fase muy importante", ya que el Ejecutivo de Petro está a punto de finalizar pues Colombia celebrará el próximo 31 de mayo elecciones presidenciales y será el próximo Gobierno el que reciba este legado.

"Vamos a dejar muchos pendientes, pero la idea es que generemos una dinámica de irreversibilidad de lo que hemos hecho", consideró el consejero comisionado, en referencia a dar continuidad a los avances que se han conseguido.

Patiño agregó que dependerá de muchos factores que el sucesor de Petro siga con las negociaciones, entre ellos la participación internacional, y por eso explicó que tienen "muchas ganas de que Portugal se vincule".

El consejero comisionado participó en una charla llamada 'La paz total: análisis y lecciones de Colombia para el mundo' en la Casa da América Latina en la capital portuguesa. EFE

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