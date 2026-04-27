Netanyahu vuelve a aplazar su testimonio en juicio por corrupción apelando a la seguridad

Jerusalén, 27 abr (EFE).- La comparecencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el juicio que enfrenta por corrupción fue cancelada nuevamente este lunes por motivos de seguridad, según informaron medios locales.

El testimonio del mandatario, cuya reanudación estaba prevista tras una pausa de dos meses vinculada a la guerra con Irán, fue suspendido apenas una hora antes de su inicio ante las preocupaciones de seguridad planteadas por el abogado del mandatario, Amit Hadad, según informaron los medios israelíes Canal 12 y Ynet.

Por el momento, recogen estos medios, no se ha informado sobre una nueva fecha para la reanudación de su testimonio.

Netanyahu solicitó formalmente el pasado 30 de noviembre al presidente de Israel, Isaac Herzog, el indulto en este proceso en el que ha obtenido repetidamente el apoyo de su socio, el presidente estadounidense Donald Trump.

Ayer domingo, Herzog anunció que no abordará esta petición hasta que no se agoten los esfuerzos "para alcanzar un acuerdo" con la Fiscalía fuera de los tribunales.

Antes de la guerra con Irán, el primer ministro israelí llegó a comparecer en la corte tres veces por semana en este juicio que ha buscado aplazar desde su inicio en 2024, alegando repetidamente tener reuniones diplomáticas de alto nivel que atender o cuestiones que solventar relacionadas con la ofensiva de sus tropas en Gaza, lo que desembocó en varias ocasiones en ausencias ante el tribunal.

Netanyahu tiene tres causas judiciales abiertas: los casos '1.000' y '2.000', por fraude y abuso de confianza, y el '4.000', considerado el más grave.

Ese último proceso gira en torno a los supuestos favores del primer ministro -cuando aún era ministro de Comunicación- al empresario Shaul Elovich, quien controlaba la empresa de telecomunicaciones Bezeq y el sitio web Walla News, a cambio de una cobertura mediática favorable. EFE

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