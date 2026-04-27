El Nikkei despide la sesión por primera vez por encima de 60.000 puntos

El selectivo Nikkei 225, principal índice de referencia de la Bolsa de Tokio, ha cerrado la sesión de este lunes por encima del umbral de los 60.000 puntos por primera vez desde que empezó a calcularse en 1950 coincidiendo con la temporada de presentación de resultados y ante las expectativas de una solución al conflcito en Oriente Próximo.

De este modo, el índice tokiota ha despedido la jornada del lunes con una revalorización del 1,38% que elevaba la cotización del Nikkei hasta los 60.537,36 puntos, su nivel más alto al cierre en toda la serie histórica, según los datos de Japan Exchange Group.

En lo que va de 2026, el Nikkei acumula una revalorización de alrededor del 20%, tras despedir el año pasado en 50.339,48 puntos. No obstante, en poco más de 12 meses el índice casi ha doblado su valor, puesto que el 7 de abril de 2025 llegó a cotizar en 30.792,74 puntos, arrastrado por las tensiones comerciales desatadas por Estados Unidos.

A pesar de la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales, el selectivo japonés ha tardado apenas seis meses en saltar desde los 50.000 puntos, que superó por primera vez al cierre a finales de octubre de 2025, hasta tocar los 60.000 puntos, impulsado especialmente por el ascenso de Sanae Takaichi como primera ministra de Japón, cargo que asumió el pasado 21 de octubre.

Takaichi, de 65 años y la primera mujer elegida como primera ministra de Japón, tras 103 hombres previamente en el cargo, ha afirmado en varias ocasiones que su inspiración política es la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, mientras que materia económica es defensora del legado del que fuera uno de sus grandes maestros políticos, el asesinado primer ministro Shinzo Abe, favorable a los estímulos para la economía.