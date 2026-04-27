China condena el ataque armado contra la recepción de Trump en Washington

Pekín, 27 abr (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de China condenó este lunes el ataque armado contra una cena de corresponsales en Washington a la que asistía el sábado por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos cargos del Gobierno estadounidense.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian expresó hoy en una rueda de prensa su oposición y condena a los actos de "violencia ilegal".

Lin afirmó que China sigue de cerca el tiroteo que obligó este sábado a evacuar de forma abrupta a Trump y a otros miembros de su gabinete de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, después de que un hombre armado, posteriormente interceptado y detenido, intentara acceder al evento.

El líder republicano explicó después en una rueda de prensa que el agresor era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad en el que cenaba acompañado del vicepresidente, JD Vance, o la primera dama, Melania Trump, entre centenares de periodistas y políticos. EFE