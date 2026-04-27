Elisa Mouliaá, su desconcertante reaparición tras su plantón a Errejón en los Juzgados: "Estoy mareada"

Tras su sorprendente movimiento renunciando a la defensa del que ha sido su abogado en los últimos tiempos, Alfredo Arrién, para contratar a la letrada Elena Vázquez en su intento desesperado para demostrar que es "víctima de violencia institucional" y que tratan de "acorralarla" en su lucha judicial contra Íñigo Errejón tras denunciarle en octubre de 2024 por un presunto delito de agresión sexual ocurrido tres años antes cuando ambos acudieron juntos a una fiesta en casa de un amigo, Elisa Mouliaá no acudía a su cita ante el juez en los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado viernes 24 de abril.

Después de haber intentado sin éxito suspender la vista argumentando que se encuentra de baja médica, y tras advertirlo horas antes, la actriz no se presentaba a declarar en la causa en la que el expolítico se ha querellado contra ella por presuntas calumnias debido a los mensajes que compartió en la red social 'X' acusándolo de haber 'extorsionado' a los testigos para que declarasen a su favor en su juicio por agresión sexual.

Sí lo hacía Errejón que, firme y tajante, expresaba que "confío en que la Justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Y como comprenderán ustedes, pues solo espero que eso suceda más pronto que tarde", insistiendo en que nunca "extorsionó" a ningún testigo.

Tras su nuevo 'plantón' a la Justicia justificando su no asistencia a los juzgadoz por una baja médica por ansidad, el juez Arturo Zamarriego le propuso declarar por videoconferencia, pero Elisa se negó. Y, como han revelado fuentes judiciales, el magistrado ha ordenado que un forense visite a la intérprete para confirmar si está o no en condiciones de declarar presencialmente.

A pesar de que Mouliaá ha asegurado en conversación con el diario 'El País' que se encuentra en "cama y con medicación", confiando en que el juez "posponga la declaración" hasta resolver el escrito que ha presentado este mismo viernes su abogada, y que "desde luego no ha lugar a otra opción que no sea el archivo", horas después de no comparecer ante la Justicia ha protagonizado una desconcertante reaparición ante las cámaras de Europa Press.

Acompañada por un amigo que ha intentado en varios momentos apartar a la prensa y tapar el objetivo con la mano, Elisa ha evitado pronunciarse sobre su decisión de no presentarse en el juicio y, con muy mala cara, ha asegurado que "estoy mal, estoy muy mareada", dejando en el aire qué le parece que Errejón haya expresado que espera que la Justicia la haga responder por tantas mentiras y difamaciones.