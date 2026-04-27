Mbappe, objetivo llegar al clásico; Militao se operará esta semana en Finlandia

Madrid, 27 abr (EFE).- El francés Kylian Mbappe, delantero del Real Madrid, sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda y el objetivo es que esté de vuelta para el clásico en el Camp Nou del próximo 10 de mayo, en tanto que el brasileño Eder Militao será operado esta semana en Finlandia de la nueva lesión sufrida en el encuentro ante el Alavés.

El internacional galo fue sometido este lunes a nuevas pruebas para conocer con más precisión sus dolencias. Según el parte médico emitido por el club blanco "se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda", por lo que queda "pendiente de evolución".

Mientras tanto, Militao, que tuvo que retirarse en el partido ante el Alavés por unas molestias en el isquio, finalmente será operado en Finlandia con uno de los mejores especialistas del mundo de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.