La escritora Sonsoles Ónega: "Las sociedades que leen plantan cara mejor al poder"

Esneyder Negrete

Bogotá, 27 abr (EFE).- La escritora y periodista española Sonsoles Ónega, una de las autoras invitadas a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo), donde presentó su novela 'Llevará tu nombre', asegura que "las sociedades que leen plantan cara mejor al poder y a los poderosos".

"Bogotá es una ciudad muy lectora, basta ver la feria llena de gente", dijo a EFE la autora madrileña, al destacar la relación entre la lectura y una ciudadanía más crítica, en un entorno donde percibe una fuerte conexión con los libros.

'Llevará tu nombre' traslada al lector al Madrid de finales del siglo XIX, en un contexto en el que para las mujeres era "casi imposible" desarrollar una carrera literaria o firmar con su propio nombre, una realidad que la obra revisita para reflexionar sobre el presente.

"De eso está hecha esta novela, de ver de dónde venimos y dónde estamos hoy", explica Ónega, quien señala que, aunque el libro tiene un componente de denuncia sobre ese pasado, muchos lectores lo han interpretado como su obra más íntima.

En ese sentido, la también autora de 'Las hijas de la criada' (2023) subraya el valor simbólico del título y de la identidad en su obra: "Somos nuestro nombre", afirma, al destacar que tanto en la literatura como en el periodismo la firma es, en última instancia, la forma de afirmarse en el mundo.

Ónega reconoce que parte de sus propias inquietudes atraviesan a los personajes, por medio de los cuales canaliza reflexiones sobre la identidad, la vocación y el lugar de las mujeres en la sociedad.

Con una trayectoria que combina periodismo y literatura, Ónega explica que su formación influye de manera directa en su proceso creativo, especialmente en la documentación, donde busca dotar de verosimilitud a sus historias, y afirma que "para escribir un párrafo tienes que haber leído cien".

Ese trabajo se apoya en la consulta de hemerotecas y en la búsqueda de detalles que permitan reconstruir los contextos históricos sin perder el ritmo narrativo, aunque subraya que la ficción le ofrece una libertad que no encuentra en el periodismo: "La literatura te permite decir cosas que en el periodismo no puedes o no debes".

Sobre el trasfondo de sus historias, la autora asegura que, aunque no se propone escribir novelas feministas, su mirada está atravesada por su experiencia como mujer.

"Escribo desde la mirada de una mujer y desde su manera de sentir", dice sobre una perspectiva que, según explica, se filtra en la construcción de sus personajes y en el tono íntimo de sus relatos.

En ese sentido, considera que el feminismo ha tenido un impacto importante en la sociedad y ha contribuido a visibilizar desigualdades, aunque advierte que en los últimos años "se ha politizado mucho y se ha manoseado por parte de los partidos políticos", lo que a su juicio, ha generado distancias con algunos sectores.

Más allá de ese debate, Ónega insiste en que su literatura busca acompañar al lector y ofrecer un espacio de reconocimiento porque "trabaja para los solos y las solas" y aspira a que cuando el lector abra la novela "sienta que está en casa". EFE

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