Renuncia funcionario de Ministerio de Economía tras revelación de propiedades sin declarar

Buenos Aires, 27 abr (EFE).- El Gobierno de Argentina anunció este lunes la renuncia de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, tras una investigación periodística que reveló en los últimos días que el funcionario omitió declarar ante el fisco una serie de propiedades en Miami, Estados Unidos.

Una serie de artículos publicados en el periódico Clarín señaló que el funcionario no informó ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que entre 2020 y 2022 adquirió a su nombre o a través de empresas intermediarias un mínimo de cinco propiedades en el estado de Florida, en Estados Unidos.

Preguntado por Clarín, el ahora exsecretario había declarado: "Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué. También voy a incluir a los departamentos en ARCA".

Frugoni, que estaba a cargo del área de privatizaciones y concesiones de rutas nacionales, será reemplazado por Fernando Hermann, actual secretario de Transporte, y quien a su vez ocupará esa cartera es Mariano Plencovich, hasta ahora subsecretario de Transporte Automotor.

Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei ya renunciaron cientos de funcionarios que habían asumido con el inicio de su mandato en diciembre 2023.

La salida de Frugoni se da en el contexto de una investigación judicial sobre Manuel Adorni, jefe de Gabinete y exvocero presidencial, por presunto enriquecimiento ilícito.

A Adorni se le adjudica la compra, a partir de su entrada al Ejecutivo, de dos casas y la realización de varios viajes turísticos familiares por montos incompatibles con su declaración jurada de bienes e ingresos.

El caso del jefe de Gabinete, junto al deterioro de la situación económica del país, son factores que encuestadores y analistas políticos señalan como determinantes para la baja en la popularidad del Gobierno y la figura misma de Milei en su tercer año de mandato. EFE