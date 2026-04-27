Los futuros de las bolsas europeas adelantan leves subidas tras propuesta de paz de Irán

Madrid, 27 abr (EFE).- Los futuros de las principales bolsas europeas adelantan una apertura con leves subidas este lunes, a pesar de que el crudo brent avanza casi un 2 %, después de conocerse que Irán ha presentado a EE. UU. una nueva propuesta de negociación de paz y para reabrir el estrecho de Ormuz.

A las 7:30 horas (5:30 GMT) de este lunes, los futuros de la Bolsa de Fráncfort suben el 0,17 %, los de la Bolsa de París el 0,12 % y los del índice Euro Stoxx 50, que sigue la evolución del medio centenar de empresas más capitalizadas de la zona euro, un mínimo 0,07 %.

Por su parte, los futuros de la Bolsa de Londres bajan el 0,12 %. Mientras, en Estados Unidos el Dow Jones de Industriales y el S&P 500 adelantan una apertura en rojo, con caídas del entorno del 0,15 %; y los del tecnológico Nasdaq suben el 0,13 %.

Los mercados mantienen la cautela después de que este fin de semana, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, abandonará Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

No obstante, este fin de semana Irán ha presentado a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a la guerra y, a la vez, posponer las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán para más adelante, según el portal Axios.

En este contexto, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sube a esta hora el 1,78 %, hasta los 107,26 dólares.

Previamente a la apertura en Europa, las bolsas asiáticas registran un tono mixto: el Nikkei de Tokio sube el 1,67 % y la Bolsa de Shanghái el 0,29 %.

Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong cae el 0,11 %.

El euro sube y se cambia a 1,172 dólares, mientras el oro cotiza plano, en los 4.708,53 dólares.

El bitcóin se deja el 0,12 %, hasta los 77.765,31 dólares. EFE

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