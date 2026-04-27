La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en una universidad pública de Madrid

Madrid, 27 abr (EFE).- La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la universidad pública Carlos III de Madrid (UC3M), un grado que la heredera al trono español cursará como una alumna más y que comenzará el próximo otoño, una vez finalizada su formación militar de tres años, según hizo público este lunes la Casa Real.

"Sus Majestades los Reyes anuncian que Su Alteza Real la Princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026", señala el comunicado de la Casa Real.

Según fuentes de la Casa Real, la princesa de Asturias fue aceptada tras presentar su solicitud para estudiar en esta universidad pública de la Comunidad de Madrid, una de las más prestigiosas de España, después de valorar varias opciones y teniendo en cuenta que este grado en Ciencias Políticas es muy completo.

La princesa Leonor compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato y los tres años en las academias militares.

Leonor de Borbón presentó su solicitud a través del procedimiento conocido como de admisión temprana, establecido para los alumnos que han estudiado y obtenido el título de Bachillerato Internacional fuera de España, como es el caso de la princesa, que cursó el bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales.

A los solicitantes se les exige para presentarse a este procedimiento un buen expediente y haber cursado materias relacionadas con la carrera que quiere estudiar, condiciones que cumple la princesa, según han explicado fuentes de Casa Real, ya que tiene "muy buen expediente" en Gales y "brillantes" notas en su paso por el Ejército de Tierra y la Armada y a la espera de las calificaciones en la Academia General del Aire en la que se encuentra actualmente.

Una decisión de la que Felipe VI ha informado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalan en el comunicado.

A diferencia de su padre, el rey Felipe VI, que de octubre de 1988 a junio de 1993 estudió en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) la carrera de Derecho al tiempo que cursaba también diversas asignaturas de Ciencias Económicas y Empresariales, Leonor estudiará lo establecido en ese grado homologado para que, en la medida de lo posible, lo haga como los demás alumnos, como "una más".

Mientras, su hermana menor, la infanta Sofía, emprenderá tras el verano su segundo curso de los estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College y que, tras un primer año en Lisboa, continuará en París y por último en Berlín. EFE