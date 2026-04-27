Microsoft reorganiza su estrategia para solucionar los fallos de Windows 11 y recuperar la confianza de los usuarios

Microsoft está trabajando en un proyecto interno llamado Windows K2 para resolver los principales fallos de su sistema operativo Windows 11, reorganizando su estrategia de cara a volver a impulsar esta plataforma como un sistema confiable para los usuarios a finales de 2026 y principios de 2027.

Tras cesar oficialmente el soporte de Windows 10 en octubre del pasado año y a pesar de contar con más usuarios que nunca para Windows 11, al alcanzar los mil millones de usuarios en enero, Microsoft está enfrentando múltiples problemas con respecto a su sistema operativo, que presenta diversos fallos de seguridad y en su funcionamiento, con las correspondientes quejas de los usuarios.

En este marco, el pasado mes de marzo el vicepresidente ejecutivo de Windows y dispositivos, Pvan Davuluri, ya adelantó los planes de Microsoft para mejorar la calidad de Windows 11, centrándose en el "rendimiento, la fiabilidad y una experiencia de usuario bien diseñada".

Como resultado, indicó cambios entre los que se incluye reducir la presencia de la inteligencia artificial (IA) de Copilot, ofrecer un mayor control y personalización para el sistema operativo y realizar mejoras del rendimiento del sistema, junto a un aumento de la fiabilidad.

Ahora, fuentes internas de la compañía han corroborado esta perspectiva en declaraciones a Windows Central, donde han matizado que la tecnológica está trabajando en un proyecto conocido internamente como Windows K2, que recoge esta reorganización de su estrategia.

Concretamente, Windows K2 se comenzó a desarrollar en la segunda mitad del pasado año para abordar las principales quejas sobre Windows 11, en relación a las funciones de IA y los problemas de rendimiento y fiabilidad.

Con la nueva iniciativa, la tecnológica pretende lograr que Windows 11 mejore su posición y vuelva a ser una plataforma más confiable para los usuarios para finales de este año o principios de 2027.

RENDIMIENTO, FIABILIDAD Y DISEÑO

Como lo han explicado las fuentes citadas, el objetivo de Windows K2 se basa en garantizar que la calidad de Windows se mantenga siempre alta en las nuevas versiones del sistema operativo. Sin embargo, no se trata de un sistema operativo nuevo.

En su lugar, Windows K2 recoge las sugerencias y quejas de los usuarios y, con esta información, pone el foco en tres apartados principales, como son el rendimiento, la artesanía y la fiabilidad, que conforman la base de la experiencia de Windows.

En cuanto al rendimiento, Microsoft pretende mejorar aplicaciones como el Explorador de archivos para agilizar la navegación y el procesamiento de documentos. Además quiere incrementar la rapidez de funcionamiento en general, tras admitir que en ciertas pruebas de rendimiento Windows 10 era más rápido que la versión actual.

Igualmente, planea ofrecer una plataforma de videojuegos con rendimiento similar a SteamOS o mejorar los elementos de la interfaz de usuario del sistema, como los menús contextuales.

La personalización es igualmente un factor relevante para el proyecto K2, con funciones previstas para recuperar la capacidad para mover y redimensionar la barra de tareas, así como reconstruir el menú de Inicio con más opciones de personalización, entre otras cuestiones.

CAMBIO EN LOS EQUIPOS INTERNOS Y RECONSTRUIR SU COMUNIDAD DE FANS

A su vez, esta iniciativa también está promoviendo un cambio interno en Microsoft, de manera que los equipos internos puedan contribuir mejor a impulsar Windows 11, ya sea a través de código o atendiendo a las sugerencias o a la corrección de errores de forma eficaz.

Como resultado de todo ello, las fuentes han matizado que, en lugar de priorizar actualizaciones y cambios, lanzando nuevos productos o servicios rápidamente, ahora se centrarán principalmente en ofrecer opciones de calidad.

Además de todo ello, el proyecto Windows K2 también pretende reconstruir la comunidad de fans de la plataforma, para lo que está recuperando los encuentros de usuarios Windows Insider, donde compartían su opinión sobre los servicios de la tecnológica, así como ampliando la presencia en redes sociales.

"Durante los últimos meses, el equipo y yo hemos dedicado mucho tiempo a analizar vuestros comentarios. Lo que se percibió es la opinión de personas que se preocupan profundamente por Windows y quieren que mejore", ha subrayó Davuluri en marzo, con una iniciativa en concordancia con el proyecto Windows K2.