Jorge Lara codirige 'Los Justos': "La picaresca en España se lleva en el ADN y hoy en día lo vemos con la corrupción"

Jorge Lara y Fernando Pérez estrenan el próximo 30 de abril 'Los Justos', una película sobre nueve miembros de un jurado popular que reciben una oferta secreta: un millón de euros cada uno si cambian su voto de culpable a inocente en un caso de corrupción. La película, que ha pasado por el Festival de Málaga, cuenta con un reparto encabezado por Carmen Machi, Pilar Castro, Marcelo Subiotto y Bruna Cusí.

"La picaresca en España es algo que llevamos en nuestro ADN Y se nos ha ido de las manos, y en esencia es la corrupción que hay hoy en día. Simplemente ha evolucionado a lo largo de los años", asegura el cineasta Jorge Lara en una entrevista con Europa Press, en la que también participa su compañero Fernando Pérez y los actores Carmen Machi, Pilar Castro y Vito Sanz.

En ese sentido, Lara traza una línea directa entre la tradición picaresca española y los escándalos vigentes de la actualidad, y reconoce la influencia del cine de Berlanga y Azcona, en las que el dinero "siempre estaba presente". "Sus películas tenían la necesidad de intentar el ascensor social y conseguir el dinero", afirma Jorge Lara.

El codirector, Fernando Pérez, apunta que la corrupción "traspasa todas las capas de la sociedad" y argumenta que los políticos que se ven salpicados en estos casos "antes han sido ciudadanos como el resto y han sido padres, hijos y compañeros de trabajo". "Esta corrupción incipiente no nace de la noche a la mañana. Nos interesaba saber cuándo y dónde surgía esa primera chispa", ha explicado.

Ambos directores reconocen que, cuando empezaron a desarrollar el proyecto hace ocho años, temieron que la película pudiera quedarse desactualizada. "Ignorantes de nosotros pensamos que igual se quedaría desactualizada, pero es exponencial, está más vivo que nunca", asegura Pérez, en relación a la corrupción. Sin embargo, agregan que 'Los Justos' no busca señalar ni aleccionar. "No tenemos ninguna pretensión de cambiar nada. Simplemente proponemos un juego, un dilema moral, y que resuene a cada uno como lo tenga que resolver", ha apostillado Lara.

"Nos viene bien que la corrupción no haya dejado de estar vigente, pero pedimos que termine ya", piden ambos cineastas.

LA CORRUPCIÓN, ¿UN FENÓMENO NORMALIZADO?

En el caso de los actores, Pilar Castro, que interpreta al personaje más ambicioso del jurado, reflexiona sobre la normalización de la corrupción. "No hay que normalizar la corrupción, no la podemos normalizar y tampoco tenemos que resignarnos", advierte.

"No hay que ser nada corrupto en esta sociedad, porque si no es muy fácil caer en lo que luego queremos que no hagan los demás. Ahora hay muchísima corrupción con el tema de la vivienda y es terrible. Cada vez se quiere más y más y no puede ser que unos tengan mucho para desfavorecer a otros", ha explicado.

Sobre su personaje, Castro lo define como alguien muy preparada a la que la vida no ha dado oportunidades. "Es una tía muy lista, pero es la más corrupta del grupo", confiesa. Por su parte, Carmen Machi ve en ese personaje el reflejo de una dinámica social reconocible. "Ya no te basta con el millón, quieres quitarnos a nosotros. Es el ejemplo claro de que cuando tienes algo, quieres más", afirma.

Por su parte, el actor Vito Sanz alerta contra el discurso de la resignación. "Hay veces que se dice 'todos roban, unos más, otros menos'. Eso es horrible, eso es penoso", zanja.

Por último, Carmen Machi cree que los espectadores empatizarán con los personajes y se identificarán con ellos. "No sé si habrá algún espectador que esté en contra de alguno de los personajes. Me da la sensación de que van a empatizar porque quieren entenderlos, no porque estén de acuerdo con ellos", afirma.