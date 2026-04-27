Germán Larrea, nuevo director general de Verisure en España

Verisure ha anunciado el nombramiento de Germán Larrea como nuevo director general para España, según ha informado la compañía, tras la reciente adopción de la marca Verisure en el país, donde hasta ahora operaba bajo el nombre de Securitas Direct.

Entre los objetivos de Larrea figuran consolidar a España como "mercado de referencia" dentro de Verisure, impulsar el crecimiento del negocio, reforzar la "excelencia operativa" y fortalecer la satisfacción de sus más de 2,2 millones de clientes.

Larrea inició su trayectoria en Verisure en 2013, cuando se incorporó a la compañía en el área de Estrategia. A lo largo de más de una década, ha ocupado posiciones de liderazgo en áreas clave del negocio como Planificación Estratégica, Marketing Cliente y Administración y Finanzas. Desde 2023 desempeñaba el cargo de subdirector general comercial en España. Además, recientemente, ha entrado a formar parte del Group Management Team de Verisure a nivel global.

Antes de incorporarse a Verisure, desarrolló su carrera como consultor en KPMG y Roland Berger. Es ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, y cuenta con un Máster en Tecnología Industrial y Gestión por el Illinois Institute of Technology y un Executive MBA por IESE Business School.

Larrea ha destacado que es un "privilegio" asumir este rol en un momento tan relevante para la compañía. "Llevamos más de treinta años construyendo nuestro liderazgo en España. Ahora, bajo la marca Verisure, tenemos la oportunidad de proyectar esa historia con una identidad global más sólida", ha resaltado.

La compañía cuenta en España con más de 2,2 millones de clientes y más de 10.000 profesionales. El reciente cambio de marca representa una "apuesta estratégica" por reforzar el posicionamiento de la compañía bajo una única identidad coherente que facilite la comunicación, el marketing y el desarrollo de producto a escala internacional.