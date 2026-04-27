Agencias

Irán dice que se han fijado "condiciones específicas" para continuar negociación con EEUU

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Redacción internacional, 27 abr (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este lunes que la visita de este fin de semana a Islamabad fue "muy buena" y que se revisaron las "condiciones específicas" bajo las cuales "pueden continuar las negociaciones entre Irán y Estados Unidos".

Según la agencia iraní IRNA, el jefe de la diplomacia persa, quien se encuentra ya en San Petersburgo, dijo que las condiciones de Teherán para las negociaciones "son muy importantes", después de que abandonara Pakistán sin mostrar intención de conversar con Washington, que canceló a su vez el viaje a Islamabad de los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

int-up/pav/rrt

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