La Armada de Bolivia reconoce un robo de "armamento y munición militar" a uno de sus batallones

La Armada de Bolivia ha informado este domingo de un robo de "armamento y munición militar" perpetrado en la víspera en las instalaciones de un batallón de infantería radicadas en la localidad de Chua Cocani, cerca de la capital, La Paz.

"La Armada Boliviana informa a la opinión pública que, el día sábado 25 de abril de 2026 a las 21.45 horas (hora local), personas inescrupulosas, de manera ilegal, han sustraído armamento y munición militar de las instalaciones del Batallón de Infantería de Marina VI "Independencia", ubicado en la localidad de Chua Cocani", ha indicado el cuerpo castrense en un comunicado.

Tras la detección del robo, las autoridades militares han ordenado "el despliegue de efectivos navales, así como la activación de Grupos Especiales de las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Policía Boliviana y el Ministerio Público", que han emprendido operaciones de "inteligencia, rastrillaje, investigación y control" con el objetivo de "dar con los autores del hecho y recuperar el material sustraído en el menor tiempo posible".

Resultado de las mismas han llegado ya las primeras detenciones de personas que "se encuentran bajo investigación del Ministerio Público", si bien la Armada no ha precisado cuántas ni sus posibles vinculaciones. Con todo, ha apuntado a "testimonios relevantes" e "indicios consistentes" con "la posible participación de súbditos extranjeros en la comisión de estos ilícitos".

Los delitos que se les podrían imputar a los sospechosos conllevarían "una pena privativa de libertad de cinco a diez años para el caso de hurto y ocho a 15 años si fuese robo, con agravantes de hasta dos tercios", ha advertido el cuerpo militar, que, al hilo, ha instado a los responsables a "optar por la devolución voluntaria del material sustraído, lo que podrá ser considerado dentro del marco legal correspondiente".