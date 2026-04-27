Esta vez la moda también se bebe: 'El diablo viste de Prada' firma la colaboración más icónica de la temporada

Todos tenemos la cuenta atrás en nuestro móvil para el estreno en cines de 'El diablo viste de Prada 2' el próximo jueves 30 de abril. El universo 'Runway' llega de nuevo a nuestras vidas para situarnos en una crisis editorial sin precedentes de Miranda Priestly que tendrá que solucionar de la mano de Andrea Sachs, su antigua empleada... y estamos deseando adentrarnos en esa aventura.

A pesar de que la promoción que estamos viviendo está siendo toda una fantasía, Coca-Cola ha querido ser partícipe de uno de los momentos más esperados del año y ha lanzado una campaña dirigida a sus fans diseñada para dar vida a la energía de la pasarela, el estilo característico y los momentos icónicos de la película. Porque, al final, eso estamos viendo estas semanas: los protagonistas desfilan por distintos países como si estuviesen encima de una pasarela.

EL ANUNCIO ESTÁ AMBIENTADO EN LAS OFICINAS DE RUNWAY Y CAPTURA EL MOMENTO EN EL QUE LA MODA SE DETIENE

"En 'El diablo viste de Prada 2', el gusto lo es todo", afirma Lylle Breiber, Vicepresidenta Ejecutiva de Partnerships, Promotions, Synergy & Events en Disney. En ese aspecto, el universo Disney está encantado de "ampliar nuestra larga relación con Coca-Cola con Coca-Cola Light de una forma clásica y auténtica: una marca icónica que encarna el estilo y la confianza que nuestro público, y la propia Miranda Priestly, esperan", asegura.

Esta campaña es un anuncio ambientado en las oficinas de la icónica Runway de la película, capturando el momento icónico en el que la moda se detiene para una necesaria pausa con esta característica bebida. Una colaboración que no solo está en marca en España, también en otros países europeos como Reino Unido, Alemania e Irlanda, con activaciones localizadas y adaptadas a las preferencias y a la dinámica de cada mercado.

Y eso no es todo, ya que en todos los países europeos, los consumidores han podido participar en una promoción con la oportunidad de ganar un viaje a la ciudad de Nueva York, además de cientos premios diarios. Una campaña que abarca influencers, medios digitales, redes sociales y un amplio circuito de exterior para alcanzar a las audiencias objetivo a través de sus plataformas y formatos preferidos.

COCA-COLA LIGHT Y 'EL DIABLO VISTE DE PRADA', UNA COLABORACIÓN QUE APORTA UN TOQUE FRESCO Y MODERNO

Al fin y al cabo está 'vinculación' tiene todo el sentido, ya que Coca-Cola Light "lleva mucho tiempo formando parte del tejido de la moda y la cultura, representando confianza, estilo y autoexpresión", afirma Cloé Von Krause, Vicepresidenta de Marketing, Coca-Cola Trademark Europe. Y 'El diablo viste de Prada 2' se apoya en eso: en un legado de moda verdaderamente icónico "al tiempo que aporta un toque fresco y moderno", confiesa. "Estamos entusiasmados de unir estos dos iconos, celebrando el fandom y el estilo de una forma contemporánea, auténtica y distintivamente Coca-Cola Light", comenta Cloé.

Si la secuela ha supuesto una alegría a todos los fans, esta colaboración no solo la celebra, también refleja la conexión humana con la cultura de la moda y el estilo de vida que generan las interacciones naturales y auténtica dentro de la iconicidad de la película y de su atractivo para el público.