España destinó en 2025 un 2,42% del PIB a gasto militar, hasta 39.400 millones, según Centre Delàs

El Gobierno español destinó en 2025 un 2,42% del PIB a gasto militar, hasta 39.476 millones de euros, según el cálculo realizado por el Centre Delàs, que ha apuntado a un aumento de más del 50% del gasto en menos de un año, lo que posiciona a España en el puesto 15 de los países que más dinero destinan del mundo.

En rueda de prensa este lunes, el experto en gasto militar del Centre Delàs, Pere Ortega, ha celebrado que el Gobierno español haya hecho suya la consigna del 'No a la guerra', pero ha reclamado que la ponga "en práctica", tras lo que ha lamentado que se haya pasado del 0,84% del PIB de gasto militar en 2024 a más del 2% en 2025, cumpliendo así con el compromiso adquirido con la OTAN de alcanzar un 2%.

Estos datos se extraen a partir de la liquidación final del presupuesto del Ministerio de Defensa, en el que constan las transferencias de crédito extraordinarias aprobadas durante 2025, que ascienden a 8.587 millones de euros, sumados a los 14.454 millones del presupuesto de este departamento, prorrogado desde 2023.

A esto se le suman otras partidas repartidas por otros ministerios y programas, para lo que el Gobierno ha tenido que hacer "contabilidad creativa", según ha explicado Ortega, ya que ha desviado los remanentes de crédito de otros ministerios al de Defensa, y ha vaticinado que harán lo mismo en 2026.

"RECORTES"

Ha avisado de que esto afecta al bienestar de la población, ya que el aumento del gasto en defensa provoca "recortes en otros ministerios", y ha tachado de falacia que este incremento del gasto sea para preparar a la UE para una futura guerra, ante una eventual invasión rusa de otro país europeo.

Para Ortega, la UE está llevando a cabo "una economía de guerra" ante la falacia, según él, del estancamiento económico europeo, algo que también asegura que afectará al bienestar social a nivel europeo.

ARMAS A ISRAEL

Desde el Centre Delàs también han acusado al Ejecutivo central de no estar siendo eficiente a la hora de poner fin a las relaciones con Israel en el marco del decreto de embargo de armas, tras lo que ha criticado que el Ministerio de Defensa "no ha anulado ninguno de los contratos", sino los anuncios de contratación.

La portavoz de la campaña Prou comerç d'armes amb Israel, Alys Samson, también ha criticado que haya barcos que transportan material militar a Israel que están pudiendo atracar en puertos españoles, como el de Valencia y el de Algeciras, y ha calificado de "anecdóticos" los casos en que el Gobierno lo ha impedido.

Samson ha reclamado que no haya excepciones al embargo de armas, y ha criticado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobase una cláusula de excepción "para comprar material militar a Israel", tras lo que ha reclamado hechos y no palabras al Gobierno, a quien ha acusado de mentir al hablar de embargo.