Elevan a nivel naranja la alerta en Moscú ante el mal tiempo y las intensas nevadas

Moscú, 27 abr (EFE).- Las autoridades meteorológicas rusas elevaron este lunes a naranja (el penúltimo en gravedad) el estado de alerta climática en Moscú y la región debido al mal tiempo, las intensas nevadas y fuertes ráfagas de viento que han cubierto de nieve la capital rusa.

"El nivel de alerta se elevó a naranja hasta las 03:00 hora de Moscú (00:00 GMT) del martes 28 de abril", informó el Servicio Meteorológico de Rusia, citado por la agencia TASS.

Semanas después de que la nieve se derritiese y la primavera pareciera que había llegado en firme, Moscú amaneció hoy cubierta de una capa de nieve de hasta diez centímetros de altura.

Según los meteorólogos, esta situación se debe al fuerte viento de rumbo occidental que puede alcanzar ráfagas de 23 metros por segundo en Moscú y hasta 25 metros por segundo en los alrededores de la capital rusa.

Además, en la región se mantiene el peligro debido a las fuertes precipitaciones de aguanieve, que se adhiere al cables eléctricos y árboles, provocando la caída de estos.

El nivel naranja, la penúltima alerta meteorológica, apunta a condiciones peligrosas que pueden provocar desastres naturales y daños materiales y humanos.

La alerta amarilla fue declarada este domingo debido al comienzo de fuertes lluvias y nevadas.

Las autoridades de Moscú llamaron a la población a ser cuidadosos en las calles, no aparcar automóviles bajo árboles ante el peligro de derrumbes.

Además, alertaron a los conductores que ya cambiaron a neumáticos de verano a utilizar transporte público, y de ser imposible, conducir con extremo cuidado.

Según informó la administración del parque botánico Aptékarski Ogorod, en el centro de la capital rusa, las intensas nevadas rompen las ramas de árboles y arbustos, dañando en particular las magnolias y los cerezos que ya habían comenzado a florecer y cubrirse de hojas.

La Alcaldía de Moscú también constató caída de ramas de árboles en varios distritos de la ciudad, sin que de momento se reporten daños.

A su vez, EFE pudo constatar que en las afueras de la capital rusa hay árboles caídos e interrupciones en el servicio eléctrico a la población.

Además, los trenes de cercanía de la dirección Pavelétskaya (sur) tuvieron retrasos de entre nueve minutos a dos horas y media, según la Compañía Federal de Pasajeros.

En el sur de Moscú el aeropuerto internacional de Vnúkovo se vio obligado a retrasar varios vuelos debido a que la intensa nevada redujo la visibilidad a menos de mil metros.