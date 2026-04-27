Defensa niega casos de expulsión de universitarios rusos para su reclutamiento

Moscú, 27 abr (EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia negó este lunes que se hayan producido casos de expulsión de estudiantes universitarios en este país con la intención de que sean reclutados para combatir en Ucrania.

Ante las crecientes denuncias de medios independientes y la oposición en el exilio, el viceministro de Defensa ruso, Víctor Goremikin, aseguró: "Investigamos todos los casos y ninguno fue confirmado".

Además, el viceministro, uno de los que ha sobrevivido a las purgas por corrupción que tienen lugar en el Ministerio de Defensa, se apoyó en una encuesta en la que el 93 % de los estudiantes que firmaron contratos de operador de drones declaró que Defensa cumple con los términos del contrato, según informa la agencia Interfax.

Los medios denuncian desde finales del pasado año que alumnos de diferentes universidades, incluido Moscú y San Petersburgo, son coaccionados para firmar contratos y enrolarse en divisiones de operadores de drones. A algunos alumnos se les ofreció finalizar sus estudios gratuitamente una vez servido un año en el Ejército.

Los reclutadores se centraron especialmente en aquellos que tienen deudas con las Universidades, que -según juristas independientes- habrían reducido los plazos para el pago del dinero adeudado.

Medios opositores también informaron recientemente de que las universidades rusas han recibido directrices para reclutar estudiantes para la guerra, con cuotas mínimas del 2 % del alumnado.

En marzo el gobernador de Riazán, Pável Malkov, anunció que entre el 20 de marzo y el 20 de septiembre las empresas privadas presentes en la región y que superen los 150 empleados deberán reclutar combatientes para la guerra, convirtiéndose en la primera notificación oficial de dicho tipo.

Los críticos con la campaña militar rusa en Ucrania consideran que de esta forma tiene lugar una movilización soterrada, ya que la movilización parcial de reservistas ordenada en 2022 por el líder ruso, Vladímir Putin, provocó el exilio de aproximadamente un millón de hombres en edad militar.EFE