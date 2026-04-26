Un coche bomba estalla frente a una comisaria en Irlanda del Norte sin causar víctimas

Londres, 26 abr (EFE).- Un coche bomba estalló esta madrugada frente a una comisaría de Belfast, la capital de Irlanda del norte, sin causar víctimas y sin que se conozca hasta el momento al autor de lo que parece ser un atentado fallido.

El explosivo utilizado tenía como objetivo "matar a policías y causar el máximo daño", dijo hoy un portavoz de la Junta policial de Irlanda del Norte, Michelle O´Neill.

La explosión se registro en la noche del sábado al domingo frente a una comisaría de Dunmurry, en las afueras de Belfast, y en un primer momento hubo dudas de si se trató de un accidente o había posibles motivaciones políticas, como se ha confirmado ya en la mañana.

La ministra principal para Irlanda del Norte, Michelle O´Neill, dijo que los autores de la explosión "no tienen visión, ni apoyo, ni nada que ofrecer a nuestra sociedad", pero no dio pistas sobre la autoría ni apuntó a ningún grupo en concreto.

Sin embargo, los unionistas probritánicos ya sugirieron la autoría de republicanos radicales y el líder del partido unionista mayoritario DUP, Gavin Robinson, dijo: "Si esto es otro intento de disidentes republicanos para intimidar a nuestras comunidades y atacar a la policía, esto debe encararse con todo el peso de la ley".

El pasado marzo, un grupo de disidentes republicanos protagonizó un incidente parecido cuando obligó al chófer de una camioneta a transportar un artefacto explosivo y dejar el vehículo aparcado frente a una comisaría de la misma región, pero el artefacto no llegó a explotar.

Desde los llamados Acuerdos de Viernes Santo en 1998, el IRA (Ejército Republicano Irlandés) abandonó las armas, pero han surgido distintas disidencias en su seno que con cierta periodicidad perpetran atentados, sin haber llegado a hacer descarrillar los acuerdos de paz. EFE