Tres muertos y tres heridos en Lugansk tras ataque ucraniano con dron

Moscú, 26 abr (EFE).- Tres jóvenes murieron y otros tres resultaron heridos en la región ucraniana de Lugansk, controlada casi en su totalidad por Rusia, como consecuencia de un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales.

Según Leonid Pásechnik, el gobernador de Lugansk leal a Moscú, el ataque tuvo lugar en la aldea de Bulgákovaka.

“Anoche se produjo una tragedia en la aldea de Bulgákovka, en el distrito municipal de Kremenski. Un dron enemigo atacó a jóvenes que se encontraban frente a su casa. Dos chicos de 18 años y una chica de 28 fallecieron en el lugar a causa de las heridas recibidas", escribió Pasechnik en su canal en MAX, el Telegram ruso.

Añadió que dos adolescentes de 15 años y un joven de 21 resultaron heridos. "Están recibiendo toda la asistencia médica que necesitan”, apuntó.

La víspera, Pásechnik informó de otros tres muertos en Lugansk por ataques enemigos con drones. EFE