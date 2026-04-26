Quinta contingencia ambiental por ozono supera 24 horas en el valle de México

Ciudad de México, 26 abr (EFE).- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este domingo que la Fase 1 de la contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México se mantiene, luego de más de 24 horas desde su activación.

Hasta las 15:00 horas (21:00 GMT), la CAMe indicó en un comunicado que aún persisten las condiciones para mantener las medidas preventivas y las restricciones a la movilidad, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.

Esta es la quinta contingencia ambiental activada por ozono en el Valle de México y la sexta en lo que va de 2026 y suma ya más de 24 horas desde su activación este sábado 25 de abril a las 14:00 horas (20:00 GMT).

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México informó que la calidad del aire estuvo en categoría “mala” desde las 12:00 horas (18:00 GMT) y que a las 15:00 horas (21:00 GMT) se alcanzó una concentración de 118 partes por billón de ozono en la estación Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en Naucalpan, Estado de México.

Según el reporte más reciente, la condición ambiental se explica por la persistencia de un sistema de circulación anticiclónica sobre el centro del país, que generó estabilidad atmosférica de moderada a fuerte, viento débil con dirección variable, cielo mayormente despejado, radiación solar intensa sobre el valle de México y temperaturas máximas de 30 grados Celsius.

Entre las recomendaciones vigentes, la CAMe pidió evitar actividades cívicas, culturales, recreativas y ejercicio al aire libre entre las 13:00 horas (19:00 GMT) y las 19:00 horas (01:00 GMT), en especial para infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

También recomendó posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos al aire libre, no fumar en espacios cerrados, mantener el trabajo a distancia, evitar aerosoles, pinturas e impermeabilizantes con solventes.

Asimismo, recargar gasolina después de las 18:00 horas (00:00 GMT) y antes de las 10:00 horas (16:00 GMT), reparar fugas de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa.

En lo que va de 2026, se han activado seis contingencias ambientales; la primera, el 1 de enero, por partículas PM2.5 asociadas a pirotecnia, fogatas y mala ventilación.

Las cinco restantes han sido levantadas por ozono; el 8 de enero, que duró 26 horas; el 12 de febrero, que afectó por 51 horas; el 15 de febrero, de 49 horas; el 10 de marzo, por 27 horas; y la más reciente el pasado 25 de abril, que aún sigue vigente y acumula más de 24 horas.

En 2025, el Valle de México, que incluye a la Ciudad de México, el Estado de México y localidades de Hidalgo, presentó siete activación por contingencia ambiental, mientras que en 2024, se registraron al menos 12 eventos de este tipo, el mayor número en la última década. EFE