Gobierno activa plan para atender "lluvias extraordinarias" por vaguada en Venezuela

Caracas, 26 abr (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este domingo que el Gobierno activó un plan especial para atender "lluvias extraordinarias" en siete estados, debido a una vaguada en el país suramericano.

"Estamos atentos ante la presencia de lluvias extraordinarias en el país, debido a vaguada reforzada por el fuerte calentamiento desde el pasado 24 de abril", indicó la mandataria encargada en un mensaje publicado en Telegram.

Según detalló, el plan de atención ante las lluvias ya tiene activas "acciones inmediatas" en siete estados "afectados tras las fuertes precipitaciones".

Se trata de cuatro estados del oeste -Lara, Mérida, Portuguesa y Zulia (fronterizo con Colombia)-, dos en el norte -Aragua y Miranda-, y el estado Sucre (este).

Estas acciones, señaló Rodríguez, se definieron "para brindar atención y protección" a la población, sin dar más detalles sobre las medidas o cantidad de afectados.

En su mensaje, la mandataria divulgó varias fotografías de equipos de rescate atendiendo personas y lo que parecen inundaciones y derrumbes, sin indicar las fechas ni lugares en los que ocurrieron estas emergencias.

A principios de abril, las autoridades venezolanas reportaron unas 30 familias aisladas en varios sectores del estado Táchira (oeste, fronterizo con Colombia), tras varios días con fuertes lluvias en esa región.

Según informó entonces el Ministerio de Interior, las lluvias arrastraron sedimentos que obstaculizaron la vialidad hacia varios sectores.

Rodríguez advirtió en marzo sobre un fenómeno solar en Venezuela, que causaría aumentos en la temperatura por unos 45 días, y apeló a la conciencia ciudadana para avanzar en un plan de ahorro energético, luego de que se reportaran fallas de electricidad en varios estados del país. EFE