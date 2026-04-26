Jódar gana a Fonseca el primer duelo del futuro en Madrid

El tenista español Rafael Jódar se apuntó (7-6(4), 4-6, 6-1) ya de madrugada el choque de la jornada este domingo contra el brasileño Joao Fonseca en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1000 de la temporada que esperaba el duelo entre dos jugadores llamados a grandes hazañas en el Circuito ATP.

Jódar tomó el mando de la fuerte generación de 2006 para seguir su irrupción en el primer año de profesional. El madrileño deleitó a la Manolo Santana de la Caja Mágica para meterse en octavos, donde se medirá al sorprendente e inesperado Vít Kopriva, jugador checo que nunca había alcanzado esta ronda de Masters 1000.

Tampoco el de Leganés, cuya presentación este curso fue llegar a tercera ronda en el torneo Miami y ganar hace un mes su primer título en Marrakech. Jódar rompió moldes dos días después de firmar su primera victoria ante un Top 10 y gestionó la presión ante un Fonseca más rodado en experiencia pese a los mismos 19 años, campeón de la Next Gen ATP en 2024 y dos títulos en 2025.

Ambos asumieron ese cartel de duelo del futuro con un arranque fulgurante, tremendo intercambio de golpes donde Jódar logró el 'break', pero falló después sin primeros saques. Se aceleró el madrileño pero mantuvo la calma después ante la reacción de ocho puntos seguidos del brasileño. La igualdad llevó el set a un 'tie-break' donde falló menos el español, y se puso por delante.

El ídolo local de nuevo falló al verse arriba y empezó el segundo parcial cediendo su saque. Pese a tener bola de 'break' en el cuarto juego, Fonseca no perdió su ventaja para mandar el partido a un tercer parcial que no pintaba bien para Jódar, tocado también con ciertos calambres y sufriendo en el cambio de guion. Sin embargo, el madrileño recuperó ritmo y pegada para deleitar a la pista central.

El español devolvió el golpe inicial y esta vez fue Fonseca quien empezó por debajo, un 'break' temprano que encajó el sudamericano destrozando su raqueta contra el suelo. Jódar se alimentó de ver a su rival tocado y enseñó el tenis eléctrico y contundente que le han convertido en protagonista del Mutua, levantando un 15-40 para poner el 5-0 como puntilla de la naciente rivalidad contra el brasileño.