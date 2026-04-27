Asociación de directores argentinos resalta "carga artística y testimonial" de Aristarain

Buenos Aires, 26 abr (EFE).-La asociación Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) recordó al realizador Adolfo Aristarain, fallecido este domingo a los 82 años, por su obra en el cine de "fuerte carga artística y testimonial".

"Creador de varias de las películas más relevantes de la cinematografía y la historia argentina de los últimos 50 años, con una fuerte carga artística y testimonial, la retrospectiva de su obra es la más solicitada en todas las muestras culturales sobre nuestro cine nacional", dijo la entidad, de la que Aristarain fue vicepresidente.

La asociación sostuvo que las películas de Aristarain, un admirador y profundo conocedor de realizadores como John Ford y Alfred Hitchcock, relatan historias "tan vitales como sensibles, tan brillantes como emotivas, para reflejar lúcidamente el entorno social que las rodea".

La agrupación DAC informó a través de redes sociales que los restos del realizador serán velados en la noche de este domingo y el lunes por la mañana, para ser luego trasladados al cementerio del barrio Chacarita, en Buenos Aires.

Varias personas del mundo de la cultura recordaron al director, entre otras películas, de 'Tiempo de revancha' y 'Un lugar en el mundo'.

El crítico de cine Diego Batlle, director del portal Otros Cines, afirmó a través de la red social X que "se fue uno de los más grandes" directores argentinos.

"Absoluta tristeza. Gracias maestro por tantas buenas películas, algunas de ellas, obras maestras", afirmó.

El productor cinematográfico y guionista Axel Kuschevatzky sostuvo en un mensaje en Instagram que "no hay una forma real de dimensionar" la "trascendencia e impacto" de Aristarain y su obra.

"Durante un tiempo, fue el único que se animó a hacer un cine que nadie más hacía. En un puñado de películas y también en algo de televisión, nos mostró que existía otra manera de filmar en nuestro país", señaló.

Muy ligado a España, donde vivió durante siete años y rodó algunas de sus películas, Aristarain recibió dos Premios Goya y la Medalla de Oro de la Academia de Cine española. EFE