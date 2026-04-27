Un terremoto de magnitud 6,2 sacude el norte de Japón sin alerta de tsunami

Seúl, 27 abr (EFE).- Un sismo de magnitud 6,2 sacudió este lunes la prefectura septentrional de Hokkaido, con una profundidad de 83 kilómetros, mientras la autoridades japonesas advirtieron de un alto riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra en la zonas, sin alerta de tsunami.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) informó que el terremoto se produjo a las 05:23 hora local (20:23 GMT del domingo) en la zona sur de Tokachi, en Hokkaido. La JMA también observó una intensidad sísmica de magnitud 5 en la ciudad de Urahoro e intensidades sísmicas de 5 a 1 en las regiones de Tohoku y Kanto.

El Gobierno "está dedicando todos sus esfuerzos a medidas como la evaluación de los daños y la provisión precisa de información a la ciudadanía. A quienes se encuentran en las regiones afectadas por fuertes sacudidas, les pedimos que sigan prestando atención a la posible ocurrencia de terremotos de similar magnitud", dijo la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

Hasta ahora no se han reportado afectaciones importantes o víctimas por el seísmo, mientras la planta nuclear Tomari, en Hokkaido, reportó que no hay daños confirmados en sus instalaciones, según informó la cadena local NHK.

Apenas el 21 de abril se registró un terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa oriental del centro y noreste del país, incluida Hokkaido, dejando al menos seis personas heridas, dos de ellas de gravedad, y daños en edificios y carreteras.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE