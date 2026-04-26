El grupo mexicano Elefante, más de 30 años de carrera: "La clave es la música, no la fama"

Ana Báez

Ciudad de México, 26 abr (EFE).- Pese al imperio del género urbano y los filtros del algoritmo, el grupo mexicano Elefante celebra más de 30 años haciendo del pop rock una alternativa en los escenarios de América y Europa, un recorrido que ahora tiene lugar en las plataformas digitales y en el que la clave siempre es la misma: "defender la música" y olvidarse de la fama.

"Siempre hemos defendido la música. Mucha gente conoce las canciones de Elefante, pero no sabe quiénes somos. Nosotros no somos famosos; nuestra música sí", afirma a EFE el guitarrista Flavio López 'Ahis', cofundador del proyecto originado en 1993.

Elefante arrancará en mayo su gira por Europa, donde España será su principal bastión, con presentaciones en Barcelona (28) y Madrid (29), aunque también celebrará conciertos en París (30) y Londres (31).

España no es casualidad, sino más bien una raíz a la que vuelven, pues fue donde nació, de la mano del madrileño Nacho Béjar -conocido por su trabajo con Ana Torroja y Miguel Ríos-, su primer y más exitoso disco, 'El que busca encuentra' (2001), que incluye 'Así es la vida', un clásico de los 2000 que no ha dejado de sonar en la radio, las cantinas y las fiestas mexicanas.

"Nuestra música es hermana de España", subraya el bajista de la agrupación, Luis Alberto Pórtela, Gordito Tracks, para quien las canciones de Elefante están profundamente inspiradas en referentes de la música española como Joaquín Sabina, con quien compartieron escenario en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en el año 2000, sin tener ni un disco grabado.

El autor de la mayor parte de las canciones de Elefante es el guitarrista Rafael López, quien esboza una sonrisa al recordar aquella ocasión en que terminaron "por casualidad" en la casa de Sabina, donde les prometió invitarlos a uno de sus conciertos en México.

La promesa se cumplió con creces. Tiempo después, la banda -entonces liderada por el cantautor mexicano Reyli Barba- participó en la gira '19 días y 500 noches', un hito en la carrera de Sabina, quien se retiró de la música el año pasado.

Las anécdotas del grupo, también conformado por el vocalista argentino Javier Ortega y el baterista Iván Antonio Suárez 'Iguana', con España abarcan toda su trayectoria, incluso en su etapa más reciente destaca la colaboración con David Summers, vocalista de Hombres G, en el popular tema 'Ángel'.

El tiempo ha pasado, pero las canciones de Elefante se mantienen en las listas de reproducción de jóvenes de entre 18 y 30 años no como una moda, sino como una forma de conectar, de vez en cuando, con el desamor retratado en 'La que se fue' o en la rutina de despertar día a día en 'De la noche a la mañana'.

"Nuestra música es atemporal", asegura Ortega, porque "describe temas terrenales" con letras que atraviesan "emociones profundas" y que, además, no se encasillan en un solo género.

"La profundidad de nuestras letras es el peso del grupo, es la alternativa al género urbano, que tal vez le pueda costar un poco más llegar a esas emociones", reconoce Ortega, quien se sumó a la banda en 2007, tras la salida del mexicano Jorge Guevara.

Elefante no se queda quieto y quiere seguir pesando tanto como su nombre lo indica, así lo demuestra en esta gira de más de 30 años de trayectoria en la que darán alrededor de 100 conciertos por diferentes partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, Canadá y países de Latinoamérica. EFE

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