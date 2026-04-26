Trump descarta urgencia para un nuevo pacto con Irán

Nueva York, 26 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su Administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa.

El mandatario estadounidense, en una entrevista con la cadena Fox News, apuntó que el tiempo juega a favor de Washington.

Trump destacó que, aunque los canales de comunicación permanecen abiertos a través de aliados como Pakistán, no siente la urgencia de sentarse a la mesa de negociación de manera inmediata.

El presidente reiteró que su objetivo primordial sigue siendo evitar que Teherán desarrolle armamento atómico, calificando esta posibilidad como una amenaza existencial para la estabilidad global.

"No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Usarían esas armas y pondrían en peligro a Israel, a Europa y a los propios Estados Unidos. Estamos haciendo un servicio al mundo al evitarlo", sentenció.

La entrevista también sirvió para que el mandatario expresara su descontento con los aliados europeos y la OTAN, a quienes acusó de no haber brindado el apoyo necesario en la contención del régimen iraní, a pesar de los "billones de dólares" que EE. UU. invierte en la protección de Europa frente a Rusia. EFE