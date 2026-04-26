Independiente del Valle es el líder absoluto en Ecuador tras nuevo triunfo

Guayaquil (Ecuador), 25 abr (EFE).- Independiente del Valle ganó este sábado por 2-1 a Leones del Norte y con 25 puntos se ubicó como líder absoluto de la Liga Pro en Ecuador, en la undécima jornada, aunque para confirmarse como único en la cima debe esperar el resultado entre Manta y Universidad Católica, que suma 22 enteros.

El argentino Matías Perelló y el ecuatoriano Djorkaeff Reasco convirtieron para el triunfo del cuadro del Valle, mientras el argentino Santiago Arrieta descontó para Leones del Norte, que protestó en varias decisiones que consideraron polémicas del árbitro Juan Andrade y de Roberto Sánchez, desde el VAR.

El técnico del Independiente del Valle, el uruguayo Joaquín Papa, armó una mezcla de titulares y suplentes para darle descanso a varias figuras pensando también en el partido de la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores el próximo martes a domicilio ante el Libertad paraguayo.

El Mushuc Runa ganó por 4-1 al Deportivo Cuenca, que pagó caro darle descanso a varias figuras con miras al partido del próximo martes por la Copa Sudamericana de visitante contra el también paraguayo Deportivo Recoleta.

El triunfo del cuadro del Ponchito, como también le dicen al Mushuc Runa, lo concretaron Nicolás Dávila, Renato Ibarra, Ronie Carrillo y el argentino Facundo Castelli, y el descuento del cuadro cuencano fue del argentino Matías Klimowicz.

El triunfo permitió al cuadro del Ponchito ubicarse en el cuarto puesto del torneo con 16 puntos, mientras el Cuenca es octavo con 14 unidades.

El Emelec derrotó por 1-0 a Liga de Quito en uno de los encuentros intensamente disputados, gracias al tanto del atacante juvenil Luis Fragozo, levantando el balón por sobre la humanidad del portero Gonzalo Valle.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) devolvió al Emelec los tres puntos con los que lo había castigado por temas administrativos a inicios de año, por lo que alcanzó el noveno lugar de la tabla de posiciones con 14 unidades.

La undécima fecha continuará este domingo con los partidos Macará-Libertad, Guayaquil City-Técnico Universitario y Orense-Barcelona. EFE