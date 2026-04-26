El Sevilla, aún más al límite

Madrid, 26 abr (EFE).- Tampoco reanimó al Sevilla un gol de ventaja a favor ante Osasuna, porque volvió a sucumbir, esta vez en la última acción del duelo, con su quinta derrota en las últimas seis jornadas, en descenso y en una situación aún más al límite, con media Liga en plena competencia por la permanencia, cada vez más difícil para el Oviedo, y con el campeonato ya casi sentenciado por el Barcelona, con once puntos de renta.

Mientras el equipo asturiano sigue en jaque, a siete puntos de salvarse, del undécimo puesto del Rayo Vallecano, con 39 unidades y que logró un agónico empate a tres ante la Real Sociedad, al penúltimo del Levante, con 32 y que aún debe jugar este lunes como visitante contra el Espanyol (38), también dentro del lío, hay una distancia de cinco puntos, en la que se engloban también el Valencia (39), el Elche (38), el Girona (38), el Alavés (36) y el Mallorca (35), además del Sevilla (34), cuando quedan cinco duelos por disputar.

Y el equipo andaluz va a contracorriente. No sólo por los números, sino también por las sensaciones. Mientras los demás obtienen puntos, él agranda su herida. Su presente provoca una alarma constante, con el alto riesgo que supone el descenso. El gol de Neal Maupay en el minuto 70 alimentó la fe. El 1-1 de Raúl García y el 2-1 de Alejandro Catena, ya en el 99, arruinaron de nuevo todo. O empieza a ganar o se va a Segunda. No hay ya matices.

Su calendario también es una seria advertencia: debe recibir a la Real Sociedad, en la próxima jornada, al Espanyol -un rival hoy directo- y al Real Madrid y visitar al Villarreal y al Celta de Vigo. Todos menos el Espanyol son rivales del octavo para arriba de la tabla.

El Sevilla es antepenúltimo. No ocupaba un puesto de descenso desde la segunda jornada de Liga, desde el pasado agosto. Ahora ya está en abril, en el esprint final, que aún le otorga un margen para la reacción, con tantos conjuntos inmersos y tan cerca como tiene al Mallorca, a un punto tras perder con el Alavés (2-1), que lo aventaja en dos.

A cuatro está el Girona, que parecía salvado no hace mucho, pero no lo está. Su derrota contra el Valencia (2-1) lo reveló con total nitidez. Igual que el Espanyol, pendiente de su duelo de este lunes contra el Levante, y el Elche (1-2), al que su victoria de este domingo en Oviedo, la tercera consecutiva, le da margen de error, pero tampoco demasiado. También están a cuatro puntos del descenso. Continúan en riesgo. El bloque de Eder Sarabia ganó en el Carlos Tartiere con las dianas de Pedro Bigas y Gonzalo Villar en apenas un cuarto de hora.

Tampoco están salvados aún ni el Valencia ni el Rayo Vallecano, que consiguió un punto este domingo con el gol de Alemao en el minuto 99 frente a la Real Sociedad (3-3), cuyo reto de la Liga de Campeones no parece ya posible, a siete puntos del Betis, que ocupa la quinta posición con la que cuentan que dará acceso al torneo de los torneos europeos.

Ya no hay Liga por arriba. Ni siquiera con el ‘Clásico’ de por medio. El gol de Héctor Bellerín en el minuto 93 y dos segundos del duelo del viernes en el estadio de La Cartuja terminó con cualquier posibilidad real, si aún la había, del Real Madrid de alcanzar al Barcelona. Son once puntos ya de distancia, con quince por disputarse, porque el líder lo aprovechó al día siguiente en Getafe, donde se impuso por 0-2 sin Lamine Yamal.

Los goles fueron de Fermín López y Marcus Rashford. La novena victoria seguida en LaLiga EA Sports del Barcelona, que ha logrado 63 de los últimos 69 puntos por los que ha competido en las últimas 23 jornadas para quedarse a un solo paso del título. Será antes o después. La próxima jornada, cuando visita Osasuna, aún depende de un tropiezo más del conjunto blanco. Justo después se medirá al Real Madrid en el Camp Nou.

Europa sí mantiene la emoción. No por la tercera plaza del Villarreal, que inició su triunfo por 2-1 contra el Celta con un penalti a los 30 segundos transformado por Gerard Moreno, ni por la cuarta del Atlético de Madrid, que mira al Arsenal rearmado por su remontada al Athletic Club (3-2) y apenado por otra lesión muscular de Pablo Barrios. Ni siquiera tampoco por la quinta del Betis, que ha obtenido una ventaja de seis puntos, sino por la sexta plaza, ahora del Getafe, pero a la que aspiran Celta, Osasuna y Athletic Club.

Iñaki Dufour