El Papa pide usar la energía nuclear "al servicio de la vida y la paz" en el 40º aniversario de Chernóbil

El Papa ha hecho un llamamiento para que el uso de la energía nuclear "esté al servicio de la vida y la paz" en el marco del 40º aniversario del accidente de Chernóbil, un hecho que, según el Pontífice, "marcó la conciencia de la humanidad".

"Este hecho sigue siendo una advertencia sobre los riesgos inherentes al uso de tecnologías cada vez más potentes. Encomendamos a la misericordia de Dios las víctimas y aquellos que aún sufren las consecuencias", ha expresado León XIV tras el rezo del Ángelus este domingo.

Asimismo, ha pedido que "en la toma de decisiones a todos los niveles" prevalezca "siempre el discernimiento y la responsabilidad", como ha afirmado desde el balcón de la plaza de San Pedro en el Vaticano.

EXISTEN "LADRONES" QUE "SAQUEAN LA TIERRA LIBRANDO GUERRAS"

Durante el Ángelus, el Papa ha instado a los fieles a que "vigilen su corazón" ante los "ladrones" que "pueden robar" la alegría personal.

En este sentido, ha identificado que algunos de estos "ladrones" son los que "saquean los recursos de la tierra, librando guerras sangrientas o alimentando el mal en cualquiera de sus formas". "No hacen más que arrebatarnos a todos la posibilidad de un futuro de paz y serenidad", ha afirmado.

"Son aquellos que, a pesar de las apariencias, coartan nuestra libertad o no respetan nuestra dignidad; son creencias y prejuicios que nos impiden tener una visión clara de los demás y de la vida; son ideas erróneas que pueden llevarnos a tomar decisiones negativas; son estilos de vida superficiales o consumistas que nos vacían interiormente y nos impulsan a vivir siempre fuera de nosotros mismos", ha concluido el Pontífice.