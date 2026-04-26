Condenados en Cuba tres funcionarios a penas de 10 hasta 15 años por malversación

La Habana, 26 abr (EFE).- El Tribunal provincial de Santiago de Cuba (este) sancionó a tres funcionarios en cargos económicos de empresas estatales a penas de 10, 14 y 15 años de prisión, acusados de falsificación de documentos bancarios y de comercio para cometer malversación, informaron este domingo medios estatales.

Dos de los condenados se desempeñaban como contadores en una unidad de la Empresa de Conservas y Vegetales de Santiago de Cuba, y una tercera era económica de una cooperativa de crédito y servicios, una modalidad de asociación agrícola que entre sus funciones gestiona créditos bancarios para sus miembros.

Un reporte de la web oficialista Cubadebate refiere que los acusados desviaron un total de 5.175.504 de pesos cubanos (43.129 dólares al cambio oficial de 1 por 120 para personas físicas) a una cuenta personal, de los que se repartieron 3.986.504 (33.221 dólares).

Además, uno de ellos cambió su parte del dinero sustraído por 2.000 dólares a un cuarto implicado, que en el juicio fue sancionado con una multa de 600 cuotas de cuarenta pesos cubanos cada una por el delito de tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.

El tribunal calificó los hechos como falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado para cometer malversación, delitos que tiene un marco sancionador de ocho a veinte años de privación de libertad.

Como sanciones accesorias, el tribunal impuso a los tres principales condenados la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del territorio nacional, y a dos de ellos la prohibición del ejercicio de una profesión, cargo u oficio, además de abonar a la entidad afectada, el total del dinero malversado.

El Gobierno cubano mantiene una retórica de estricto combate contra la corrupción. El año pasado condenó por espionaje y corrupción al ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, el mayor alto cargo condenado en años en la isla. EFE