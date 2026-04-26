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Cinco heridos tras ataque con drones de Kiev a tubería con ácido sulfúrico en Rusia

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Moscú, 26 abr (EFE).- Cinco personas resultaron heridas anoche tras un ataque ucraniano con drones en la región rusa de Vólogda contra una tubería de alta presión para el transporte de ácido sulfúrico, informaron las autoridades locales.

Según el gobernador local, Gueorgui Filimonov, se trata de una tubería perteneciente al complejo Amoníaco-3 de la fábrica Apatit.

Cinco personas sufrieron quemaduras por ácido sulfúrico y fueron hospitalizadas, escribió el gobernador en Telegram.

Según Filimonov, no se produjo incendio y la calidad del aire en la zona atacada no representa peligro.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó previamente del derribo de más de 250 drones ucranianos durante la noche pasada, decenas de ellos sobre la anexionada península de Crimea, donde murió una persona. EFE

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