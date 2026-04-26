Adolfo Aristarain, dueño de un prestigioso legado para el cine de Argentina y España

Buenos Aires, 26 abr (EFE).- El director y guionista Adolfo Aristarain, que falleció este domingo a los 82 años en su Buenos Aires natal, deja como legado una extensa y laureada filmografía labrada fundamentalmente en Argentina y España, con exitosos títulos como 'Un lugar en el mundo' y 'Martín (Hache)'.

Aristarain, nacido el 19 de octubre de 1943 en la capital argentina, tuvo interés desde su infancia por la literatura y el cine.

Se inició en el séptimo arte como montador y sonidista en Río de Janeiro y luego como ayudante de producción en Buenos Aires, para luego, a comienzos de la década de 1960, dar sus primeros pasos como asistente de dirección.

En 1967 se mudó a Madrid y regresó en 1974 a Buenos Aires, donde continuó trabajando como asistente de dirección de realizadores como Vicente Aranda, Daniel Tinayre y Sergio Renán.

Su primera película como director llegó en 1978, 'La parte del león', de la que también escribió el guión, filme protagonizado por Julio de Grazia, Luisina Brando y Fernanda Mistral.

Sus largometrajes -once en total-, rodados en Argentina y España, incluyen títulos de gran éxito, como 'Tiempo de revancha' (1981), 'Un lugar en el mundo' (1992), 'Martín (Hache)' (1997) y 'Roma' (2004), su último filme.

Reconocidos actores, como Juan Diego Botto, Cecilia Roth, José Sacristán y Federico Luppi han trabajado bajo las órdenes de Aristarain, que se consideraba un admirador de directores estadounidenses como John Ford y John Huston.

En 1992 su filme 'Un lugar en el mundo' fue nominado a un Óscar como mejor película extranjera, largometraje que ese mismo año ganó un Goya.

En 2002 otro de sus filmes, 'Lugares comunes', se alzó con un Goya al mejor guión adaptado.

Fue además reconocido con varios premios en el Festival de Cine de San Sebastián y con galardones Cóndor de Plata en Argentina.

"Mis películas tenían un objetivo claro, que era muy visible en 'La parte del león' o en 'Tiempo de revancha': atacar al capitalismo, que es un sistema que considero salvaje. Hoy pienso lo mismo, este sistema nos destruye sin la más mínima piedad y hay que cambiarlo", dijo en 2013 en una entrevista con el diario La Nación, de Buenos Aires.

Aristarain fue miembro de la Academia de Cine de España y vicepresidente de la organización Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).

En 2003 le fue otorgada la nacionalidad española, en mérito a su aporte a la cultura iberoamericana.

Hace un par de años, reveló en una entrevista que alguna vez planeó filmar una película sobre el músico argentino Astor Piazzolla, un proyecto que descartó luego de que en 2019 se sometiera a un operación del corazón y sobreviniera más tarde la pandemia de covid-19.

"El cine es un oficio despiadadamente traidor para quien lo ejerce. Aunque uno intente esconder lo que uno es, tarde o temprano el director desnuda su alma sin quererlo en primer plano. El cine que uno hace es lo que uno es", definió Aristarain en 2024, al recibir la Medalla de Oro de la Academia de Cine de España. EFE