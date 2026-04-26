93-89: Los Raptors dejan a cero a los Cavaliers en casa y empatan la serie 2-2

Toronto (Canadá), 26 abr (EFE).- Por segundo partido consecutivo, los Raptors frenaron a los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell y James Harden y se impusieron en Toronto por 93-89, lo que deja la serie entre los dos equipos empatada 2-2, en un intenso partido que se decidió en los últimos minutos en manos de Scottie Barnes, la estrella de los locales.

El próximo partido de la serie se disputará el miércoles en Cleveland. Con su victoria este domingo, los Raptors y Cavaliers jugarán al menos seis partidos.

Barnes fue el máximo anotador del partido, junto con su compañero Brandon Ingram, al conseguir 23 puntos. El novato local Collin Murrray-Boyles fue el único de los Raptors que consiguió un doble-doble al anotar 15 puntos y capturar 10 rebotes.

Murray-Boyles, que también robó dos balones, es el primer novato de la franquicia canadiense en conseguir cifras tan elevadas de puntos, rebotes y robos en un partido de playoffs.

En los cuatro partidos de la serie disputados por los Raptors contra los Cavaliers, Barnes ha anotado un total de 103 puntos, además de conseguir 19 rebotes y 29 asistencias. Barnes es el primera Raptor desde Kawhie Leonard en 2019 que anota más de 20 puntos en cuatro partidos consecutivos en partidos fuera de la temporada regular.

Tras el partido, el entrenador de los Raptors, Darko Rajakovic, alabó a Barnes pero también dijo que solo está jugando al 60 % de lo que puede ser en los próximos años.

"Espero más de Scottie. Ahora mismo, de la forma que está jugando, es un 60 % de lo que va a ser en dos o tres años. Scott va a ser uno de los mejores jugadores de la liga. Lo que le está empujando a hacer lo que sea necesario para ganar un partido es lo mucho que quiere ganar", explicó el entrenador serbio.

Los Cavs, que son los favoritos para pasar a la próxima ronda, y que ganaron con cierta facilidad los dos primeros encuentros de la serie de los playoffs, apretaron desde un inicio a los Raptors para evitar los errores del tercer partido, jugado el jueves en Toronto y que los Raptors se llevaron por 126-104.

El primer cuarto terminó con los visitantes tres puntos arriba, 14-17, un marcador inusualmente bajo en unos playoffs de la NBA en el que los Raptors no anotaron uno solo de sus 11 intentos de triple mientras que los Cavs mejoraron ligeramente la estadística con 2 de 10 intentos desde la línea de tres.

En el segundo cuarto, los Raptors mejoraron algo su puntería a larga distancia, 3 de 9, un 33 % de acierto en triples, lo suficiente para superar a los Cavs con 24-19 en el periodo y llegar al descanso dos puntos por delante, 38-36, lo que daba motivos de esperanza al público local.

En la primera mitad, la clave para los Raptors fue la defensa que realizaron sobre Harden (10 puntos) y Mitchell (6 puntos). Otro dato para las estadísticas es que en la primera mitad, ninguno de los dos pívots titulares de ambos equipos, Jakob Poeltl y Jarrett Allen, anotaron un solo punto.

Rakajovic explicó que los Raptors están dedicando "una gran cantidad de esfuerzo, de trabajo de equipo y disciplina" para contener a Harden y Mitchell en los dos últimos partidos.

Tras el descanso, la presión dejó a Mitchell con solo dos puntos en el tercer cuarto, sin asistencias ni rebotes, lo que permitió a los Raptors igualar la anotación de los Cavs en el periodo, 22 puntos cada equipo, con 6 puntos de Ingram y otros 6 de Poeltl.

Al inicio del último cuarto, los Raptors parecieron dispuestos a solucionar rápidamente el partido. En poco menos de tres minutos, los locales consiguieron su mayor ventaja, 6 puntos (70-64), del partido.

Pero Mitchell y Harden recuperaron el terreno perdido y a cuatro minutos para el final colocaron a los Cavs siete puntos arriba, 77-84.

En los dos últimos minutos del partido, Ingram, Barrett y, especialmente, Barnes, asumieron la responsabilidad y con una fuerte defensa sobre los Cavaliers, consiguieron dar la vuelta al marcador y dejarlo en el definitivo 93-89.